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    Sky Sports: «Арсенал» купит японского защитника Томиясу за 23 миллиона и отдаст Бельерина в аренду «Бетису»

    «Арсенал» близок к покупке защитника «Болоньи» Такехиро Томиясу.

    Лондонский клуб заплатит за 22-летнего японца 23 миллиона евро. Игрок в ближайшее время пройдет медосмотр.

    Эктор Бельерин перейдет из «Арсенала» в «Бетис» на правах аренды. Испанцы смогут выкупить футболиста следующим летом.

    • Томиясу – центральный защитник, но может играть и справа в обороне.
    • В прошлом сезоне Серии А он провел 31 матч и забил 2 гола.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3375

      momwig_ 50 минут назад

      Чудны дела твои, Господи! Раньше в Арсенале игроки прогрессировали (не вспоминать Аршавина), а теперь вместо когда-то очень толкового Беллерина берут какую-от Томиясу...

      0
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      Рейтинг: +613

      mama1991 52 минуты назад

      бельерин был когда то очень сильным и живым защем, видимо дизайнер в нем стал преобладать над футболом....

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