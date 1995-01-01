Sky Sports: «Арсенал» купит японского защитника Томиясу за 23 миллиона и отдаст Бельерина в аренду «Бетису»

«Арсенал» близок к покупке защитника «Болоньи» Такехиро Томиясу.

Лондонский клуб заплатит за 22-летнего японца 23 миллиона евро. Игрок в ближайшее время пройдет медосмотр.

Эктор Бельерин перейдет из «Арсенала» в «Бетис» на правах аренды. Испанцы смогут выкупить футболиста следующим летом.