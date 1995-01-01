Sky Sports: «Арсенал» купит японского защитника Томиясу за 23 миллиона и отдаст Бельерина в аренду «Бетису»

Чудны дела твои, Господи! Раньше в Арсенале игроки прогрессировали (не вспоминать Аршавина), а теперь вместо когда-то очень толкового Беллерина берут какую-от Томиясу...
«Арсенал» близок к покупке защитника «Болоньи» Такехиро Томиясу.
Лондонский клуб заплатит за 22-летнего японца 23 миллиона евро. Игрок в ближайшее время пройдет медосмотр.
Эктор Бельерин перейдет из «Арсенала» в «Бетис» на правах аренды. Испанцы смогут выкупить футболиста следующим летом.
- Томиясу – центральный защитник, но может играть и справа в обороне.
- В прошлом сезоне Серии А он провел 31 матч и забил 2 гола.