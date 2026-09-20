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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Эктор Бельерин
Статистика
€ 2,40 млн
Эктор Бельерин - статистика
Бетис
10 марта 1995 (31), Барселона
#2 | Защитник
178 см
Испания
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
71' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
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Испания. Примера 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
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Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
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Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Суперкубок Англии 2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Суперкубок Англии 2017
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Англии 2015
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
71' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
90'
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