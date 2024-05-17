Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джанер Османпаша - статистика

Завершил карьеру
15 января 1988 (38)
#88 | Защитник
182 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
28
3
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Сивасспор
0 : 1
12.05.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Галатасарай
6 : 1
05.05.2024
Сивасспор
46' - 90'
54'
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
1 : 0
27.04.2024
Коньяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 2
22.04.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Трабзонспор
0 : 1
12.04.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
4 : 1
16.03.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
1 : 2
09.03.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
0 : 0
01.03.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
4 : 1
25.02.2024
Пендикспор
1' - 90'
59'
Турция. Суперлига, 26 тур
Хатайспор
1 : 1
17.02.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 0
11.02.2024
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Самсунспор
2 : 0
14.01.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Сивасспор
1 : 1
11.01.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
1 : 3
07.01.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 0
23.12.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
19.12.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
0 : 1
11.12.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
4 : 1
04.12.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
3 : 3
27.11.2023
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
3 : 0
11.11.2023
Сивасспор
1' - 57'
Турция. Суперлига, 11 тур
Сивасспор
1 : 1
05.11.2023
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
1 : 2
28.10.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
0 : 1
22.10.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Пендикспор
2 : 3
07.10.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
0 : 0
30.09.2023
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 1
23.09.2023
Сивасспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
1 : 3
18.09.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
03.09.2023
Сивасспор
1' - 90'
87'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
1 : 1
26.08.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
1 : 3
20.08.2023
Сивасспор
1' - 90'
44'
5'
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
1 : 1
13.08.2023
Самсунспор
1' - 90'
Главные новости
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Обляков рассказал о шутках про турецкие сериалы в сборной из-за Батракова
13:27
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+