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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Трабзонспор
Сивасспор - Трабзонспор: обзор матча 27 ноября 2023
Сивасспор
27.11.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 3
Завершен
Трабзонспор
4'
С. Саис
20'
Р. Манай
67'
Р. Манай
39'
Н. Пепе
45+1'
П. Онуачу
76'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Трабзонспор
Замена
Р. Квет
️️️️
Ю. Эмре Конак
90'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Э. Бассан
90'
76'
ГОЛ! 3:3!
Трезеге
Пас отдал
Э. Дестан
Замена
Х. Арслан
️️️️
С. Саис
76'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
Б. Капачак
76'
74'
Замена
Э. Барди
️️️️
Э. Вишча
74'
Замена
Э. Дестан
️️️️
А. Омюр
68'
Желтая карточка
Б. Менди
Желтая карточка
Э. Бассан
68'
ГОЛ! 3:2!
Р. Манай
67'
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
П. Онуачу
Пас отдал
Трезеге
39'
ГОЛ! 2:1!
Н. Пепе
38'
Замена
Трезеге
️️️️
Р. Банийя
ГОЛ! 2:0!
Р. Манай
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Саис
Пас отдал
Х. Харисис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
33
Абдулкадир Омюр
(К)
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Трабзонспор
25
Onuralp Cevikkan
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
4-3-1-2
35
Вурал
14
Камара
88
Османпаша
3
Чифтци
23
Окюмюш
26
Конак
17
Бассан
8
Харисис
17
Капачак
14
Саис
7
Манай
4-1-1-2-2
54
Тепе
8
Айдын
22
Банийя
4
Денсвил
17
Эльмали
3
Менди
33
Омюр
10
Вишча
9
Бакасетас
19
Пепе
30
Онуачу
26
Конак
16
Квет
16
Квет
26
Конак
14
Саис
37
Арслан
37
Арслан
14
Саис
17
Бассан
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Бассан
17
Капачак
7
Родригес
7
Родригес
17
Капачак
10
Вишча
10
Барди
10
Барди
10
Вишча
22
Банийя
7
Трезеге
7
Трезеге
22
Банийя
33
Омюр
94
Дестан
94
Дестан
33
Омюр
Остались в запасе
Сивасспор
Трабзонспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
25
Onuralp Cevikkan
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
Остались в запасе
25
Onuralp Cevikkan
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Сивасспор - Трабзонспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Volkan Bayarslan, Turkey
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylul Stadium, Sivas
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