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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Сивасспор
Истанбул Башакшехир - Сивасспор: обзор матча 19 декабря 2023
Истанбул Башакшехир
19.12.2023, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Сивасспор
45'
К. Пентек (П)
50'
К. Пентек (П)
62'
Д. Пелкас
26'
С. Саис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Сивасспор
Замена
Э. Карцев
️️️️
Б. Озкан
90'
+2
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Л. Дюбуа
90'
83'
Желтая карточка
Х. Харисис
Замена
Э. Ильхан
️️️️
М. Абид
82'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Д. Пелкас
82'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Ж. Фигейредо
82'
78'
Замена
Б. Койта
️️️️
С. Саис
Желтая карточка
Д. Тюрук
65'
64'
Замена
М. Барроу
️️️️
К. Н'Жи
64'
Замена
Р. Квет
️️️️
Ю. Эмре Конак
64'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
Б. Капачак
63'
Желтая карточка
У. Чифтци
ГОЛ! 3:1!
Д. Пелкас
62'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Пентек
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Пентек
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Саис
Пас отдал
Х. Харисис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-4-2
1
Бабакан
3
Дуарте
27
Ба
6
Лима
15
Дюбуа
19
Озкан
17
Абид
10
Пелкас
9
Тюрук
25
Фигейредо
9
Пентек
4-2-2-2
35
Вурал
23
Окюмюш
14
Камара
3
Чифтци
88
Османпаша
26
Конак
8
Харисис
9
Н'Жи
17
Капачак
14
Саис
7
Манай
15
Дюбуа
42
Саинер
42
Саинер
15
Дюбуа
10
Пелкас
9
Алексич
9
Алексич
10
Пелкас
19
Озкан
36
Карцев
36
Карцев
19
Озкан
17
Абид
6
Ильхан
6
Ильхан
17
Абид
25
Фигейредо
7
Гюрлер
7
Гюрлер
25
Фигейредо
26
Конак
16
Квет
16
Квет
26
Конак
9
Н'Жи
77
Барроу
77
Барроу
9
Н'Жи
17
Капачак
7
Родригес
7
Родригес
17
Капачак
14
Саис
55
Койта
55
Койта
14
Саис
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
19
Филипп Кени
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Сивасспор
1
2
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
10
5
Офсайды
2
0
Количество передач
379
146
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.13
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Mete Kalkavan, Turkey
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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