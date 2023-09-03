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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Сивасспор
Бешикташ - Сивасспор: обзор матча 03 сентября 2023
Бешикташ
03.09.2023, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Сивасспор
25'
О. Колли
40'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Сивасспор
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Ж. Фернандеш
88'
87'
Желтая карточка
Д. Османпаша
86'
Замена
Э. Гекай
️️️️
К. Н'Жи
Замена
Д. Тосун
️️️️
В. Абубакар
75'
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Мюлека
75'
72'
Замена
М. Барроу
️️️️
Ю. Эмре Конак
70'
Желтая карточка
Р. Квет
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
М. Рашица
63'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
63'
61'
Желтая карточка
Х. Харисис
45'
Желтая карточка
Р. Манай
ГОЛ! 2:0!
М. Рашица
Пас отдал
В. Абубакар
40'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
38'
ГОЛ! 1:0!
О. Колли
Пас отдал
А. Хаджиахметович
25'
Желтая карточка
В. Розье
18'
14'
Замена
Р. Квет
️️️️
Ж. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
27
Muhammed Mert Dursun
ЦФ
2-5-1-2
34
Гюнок
25
Колли
19
Розье
83
Фернандеш
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
20
Уйсал
6
Булут
7
Рашица
9
Абубакар
11
Мюлека
4-2-1-3
35
Вурал
7
Палули
88
Османпаша
3
Чифтци
2
Аппиндангойе
8
Харисис
26
Конак
9
Н'Жи
7
Родригес
7
Манай
14
Саис
21
Окслэд-Чемберлен
34
Тикназ
34
Тикназ
21
Окслэд-Чемберлен
83
Фернандеш
18
Геззаль
18
Геззаль
83
Фернандеш
7
Рашица
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
7
Рашица
11
Мюлека
9
Ребич
9
Ребич
11
Мюлека
9
Абубакар
23
Тосун
23
Тосун
9
Абубакар
7
Родригес
16
Квет
16
Квет
7
Родригес
26
Конак
77
Барроу
77
Барроу
26
Конак
9
Н'Жи
21
Гекай
21
Гекай
9
Н'Жи
Остались в запасе
Бешикташ
Сивасспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
27
Muhammed Mert Dursun
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
27
Muhammed Mert Dursun
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Бешикташ - Сивасспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
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