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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Сивасспор
Кайсериспор - Сивасспор: обзор матча 07 января 2024
Кайсериспор
07.01.2024, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Сивасспор
42'
С. Баокен
23'
А. Кочаман (АГ)
90+3'
Р. Манай (П)
90+8'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Сивасспор
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
Д. Аттама
90'
+9
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
Р. Манай
Пас отдал
Р. Квет
90'
+6
Желтая карточка
Р. Манай
Желтая карточка
Д. Аттама
90'
+5
90'
+5
Замена
К. Кейта
️️️️
Э. Гекай
90'
+5
Замена
С. Камара
️️️️
М. Барроу
Желтая карточка
К. Йилмаз
90'
+4
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Манай
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Боа Морте
80'
73'
Желтая карточка
Р. Квет
65'
Замена
Э. Гекай
️️️️
С. Саис
65'
Замена
Р. Квет
️️️️
Б. Койта
Желтая карточка
С. Баокен
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Баокен
Пас отдал
А. Боа Морте
42'
Желтая карточка
Г. Саздаги
28'
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Кочаман
8'
Желтая карточка
А. Аппиндангойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
6
Али Карими
ЦП
9
Маме Тиам
(К)
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
77
Моду Барроу
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
66
Muhammed Kaya
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
76
Eren Kaya
ЦФ
2-1-3-3-1
25
Баязит
54
Кочаман
33
Али Калдырым
3
Аттама
8
Йилмаз
6
Карими
9
Тиам
25
Саздаги
20
Кардозу
10
Боа Морте
13
Баокен
4-3-3
35
Вурал
23
Окюмюш
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
88
Османпаша
77
Барроу
37
Арслан
8
Харисис
55
Койта
14
Саис
7
Манай
10
Боа Морте
28
Дживелек
28
Дживелек
10
Боа Морте
3
Аттама
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
3
Аттама
77
Барроу
14
Камара
14
Камара
77
Барроу
55
Койта
16
Квет
16
Квет
55
Койта
Гекай
6
Кейта
6
Кейта
Гекай
14
Саис
21
Гекай
21
Гекай
14
Саис
Остались в запасе
Кайсериспор
Сивасспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
66
Muhammed Kaya
ЦП
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
66
Muhammed Kaya
ЦП
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Кайсериспор - Сивасспор
4
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
11
Офсайды
0
3
Количество передач
451
243
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.55
2.17
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Альпер Акарсу
(Анкара)
Стадион:
Кадир Хас
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