Андреа Луччи - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Луччи
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Луччи
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливорно
|22
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2014
|1' -33'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Ливорно (Ливорно)
|09.02.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|02.02.2014
|1' -84'
|Катания (Катания)
|3:3
|Ливорно (Ливорно)
|26.01.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.01.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|11.01.2014
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:3
|Парма (Парма)
|05.01.2014
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|76'
|21.12.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|15.12.2013
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|43'
|07.12.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:2
|Милан (Милан)
|24.11.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|77'
|09.11.2013
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|03.11.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|30.10.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|3:3
|Торино (Турин)
|27'
|27.10.2013
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|20.10.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|06.10.2013
|1' -64'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Ливорно (Ливорно)
|61'
|29.09.2013
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Ливорно (Ливорно)
|25.09.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|23' 24'
|21.09.2013
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Ливорно (Ливорно)
|15.09.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:0
|Катания (Катания)
|01.09.2013
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:4
|Ливорно (Ливорно)
|25.08.2013
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Рома (Рим)