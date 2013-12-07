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    Андреа Луччи - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Луччи
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 марта 1985 (37 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 22 1 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2014 1' -33' Кальяри (Кальяри) 1:2 Ливорно (Ливорно)
    09.02.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:1 Дженоа (Генуя)
    02.02.2014 1' -84' Катания (Катания) 3:3 Ливорно (Ливорно)
    26.01.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.01.2014 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    11.01.2014 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:3 Парма (Парма)
    05.01.2014 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    76'
    21.12.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:2 Удинезе (Удине)
    15.12.2013 1' -90' Лацио (Рим) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    43'
    07.12.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:2 Милан (Милан)
    24.11.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:2 Ювентус (Турин)
    77'
    09.11.2013 1' -90' Интер (Милан) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    03.11.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    30.10.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 3:3 Торино (Турин)
    27'
    27.10.2013 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    20.10.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:2 Сампдория (Генуя)
    06.10.2013 1' -64' Наполи (Неаполь) 4:0 Ливорно (Ливорно)
    61'
    29.09.2013 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Ливорно (Ливорно)
    25.09.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    23' 24'
    21.09.2013 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Ливорно (Ливорно)
    15.09.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 2:0 Катания (Катания)
    01.09.2013 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:4 Ливорно (Ливорно)
    25.08.2013 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:2 Рома (Рим)
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