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Пройссен
Йоррит Хендрикс
Новости
€ 650 тыс
Йоррит Хендрикс - новости
Пройссен
6 февраля 1995 (31)
#20 | Полузащитник
182 см
Нидерланды
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Публикации
Экс-игрок «Спартака» отправился выступать в Австралию
2023.09.17 13:48
1
«Спартак» 2,5 года назад интересовался Кайседо: сейчас «Челси» купил его за рекордные 115 миллионов, а кем тогда усилился московский клуб?
2023.08.17 10:59
8
Агент Хендрикса ответил, вернется ли игрок в «Спартак»
2023.08.02 20:50
5
Капитан «Спартака» Джикия отреагировал на разрыв контрактов с Рошей и Хендриксом
2022.08.12 12:56
2
Камоцци отказался брать ответственность за приглашение Хендрикса в «Спартак»
2022.08.11 13:59
3
Мостовой – о Хендриксе: «Кто это? В «Спартаке» он вообще ничем не запомнился»
2022.08.11 13:22
Фото
Немецкий клуб объявил о переходе Хендрикса. «Спартак» расторг с ним контракт
2022.08.11 12:52
1
«Спартак» расторг контракт с Хендриксом
2022.08.11 08:08
5
«Спартак» и Хендрикс близки к расторжению контракта
2022.08.10 20:38
1
Хендрикс и Тиль, принадлежащие «Спартаку», вышли в финал Лиги конференций c «Фейеноордом»
2022.05.06 08:12
1
Ловчев: «Покупка Кофрие и Хендрикса – оскорбление для «Спартака». Когда «Зенит» покупает Малкома и Ловрена – это другое»
2022.04.18 18:28
11
Тиль, Хендрикс и Крал вышли в полуфиналы еврокубков. Они принадлежат «Спартаку»
2022.04.15 08:46
1
Тиль и Хендрикс пока не обращались в «Спартак» насчет расторжения контрактов (Metaratings)
2022.03.05 11:31
Тиль и Хендрикс не планируют возвращаться в Россию. «Фейеноорд» рассчитывает бесплатно получить права на игроков
2022.03.04 23:51
9
Хендрикс забил дебютный гол за «Фейеноорд» во второй игре
2022.02.13 20:41
7
Тиль вышел в лидеры гонки бомбардиров Эредивизие, Хендрикс дебютировал за «Фейеноорд»
2022.02.06 16:55
14
Хендрикс – об уходе из «Спартака»: «Мне не дали шанса проявить себя»
2022.01.28 10:27
10
Директор «Фейеноорда»: «Арендой Хендрикса мы убили двух зайцев»
2022.01.27 07:53
5
Фото
«Фейеноорд» арендовал у «Спартака» Хендрикса
2022.01.26 20:16
21
Агент Хендрикса: «Йоррит хочет играть за «Спартак», но в клубе не хотят его видеть»
2022.01.26 12:39
15
Хендрикс покинул расположение «Спартака»
2022.01.26 10:47
9
Агент Хендрикса – об аренде в «Фейеноорд»: «Привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр»
2022.01.25 22:46
2
Хендрикс до конца недели перейдет в «Фейеноорд» на правах аренды с правом выкупа (AD)
2022.01.25 21:47
3
Хендрикс близок к переходу из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды (Джанлуиджи Лонгари)
2022.01.24 13:37
2
«Спартак» – о Хендриксе в «Фейеноорде»: «Если будет сделка – будет и комментарий»
2022.01.24 11:42
В «Фейеноорде» подтвердили переговоры со «Спартаком» по Хендриксу
2022.01.24 07:48
1
Хендрикс может перейти из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды
2022.01.23 19:46
3
Хендрикс может получить до 3,5 миллиона за разрыв контракта со «Спартаком» (Metaratings)
2022.01.17 13:59
18
Хендрикс отказался от трансфера в МЛС
2022.01.14 21:20
5
Хендрикс может перейти из «Спартака» в «Антальяспор»
2022.01.04 12:28
13
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