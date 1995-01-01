Хендрикс может перейти из «Спартака» в «Антальяспор»

занимает место Лега, полюбэ надо избавляться!
«Антальяспор» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Йорриту Хендриксу, сообщает Ajansspor.
По информации источника, турецкий клуб уже контактировал с 26-летним голландцем.
- В текущем сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
- Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.
Источник: Ajansspor
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