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    Хендрикс может перейти из «Спартака» в «Антальяспор»

    «Антальяспор» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Йорриту Хендриксу, сообщает Ajansspor.

    По информации источника, турецкий клуб уже контактировал с 26-летним голландцем.

    • В текущем сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ajansspor

    Ajansspor - крупное спортивное СМИ в Турции. Аудитория в твиттере - 187 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2299

      Челнинец 50 минут назад

      занимает место Лега, полюбэ надо избавляться!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22229

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Его однозначно надо куда-то пристраивать. Не нужен никак.

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