Хендрикс – об уходе из «Спартака»: «Мне не дали шанса проявить себя»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс объяснил, почему решил перейти в «Фейеноорд» на правах аренды.

«Я до сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор, просто в спортивном плане не получилось. Мне не дали шанса проявить себя.

Жизнь в Москве была прекрасной, все было хорошо. Я не возвращаюсь с опущенными руками», – сказал Хендрикс.

Голландский клуб арендовал игрока на полтора сезона.

У «Фейеноорда» будет право выкупа хавбека.

Хендрикс провел в «Спартаке» год и поучаствовал в 22 матчах.

Директор «Фейеноорда»: «Арендой Хендрикса мы убили двух зайцев»