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    Хендрикс – об уходе из «Спартака»: «Мне не дали шанса проявить себя»

    Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс объяснил, почему решил перейти в «Фейеноорд» на правах аренды.

    «Я до сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор, просто в спортивном плане не получилось. Мне не дали шанса проявить себя.

    Жизнь в Москве была прекрасной, все было хорошо. Я не возвращаюсь с опущенными руками», – сказал Хендрикс.

    • Голландский клуб арендовал игрока на полтора сезона.
    • У «Фейеноорда» будет право выкупа хавбека.
    • Хендрикс провел в «Спартаке» год и поучаствовал в 22 матчах.

    Директор «Фейеноорда»: «Арендой Хендрикса мы убили двух зайцев»

    Источник: NOS

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +9114

      "supermax" 21 минуту назад

      Купили из предыдущего клуба со скамейки запасных... Это уже был шанс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Zenit40k 55 минут назад

      Парень понял ,что в Спартаке ничего н когда не выйграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +618

      Узб@гоеный 56 минут назад

      Теперь понял в какой клоаке побывал? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13378

      Cleaner 57 минут назад

      Спартак, зачем Хендрикса отдали? Лучше то игроки к вам все равно не придут. Или Федун лишний миллион зажмет, или Зарема палки в колеса вставлять будет при трансферах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31407

      oyabun 1 час назад

      Кто ему не давал шанс? Просто когда выходил играть, никак себя не проявлял. Сам виноват.

      4
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      ...
      Рейтинг: +18620

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Было ощущение, что парень на отдыхе в экзотической стране под названием "Россия".

      2
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      ...
      Рейтинг: +31407

      oyabun > derrik2000 40 минут назад

      За то бабло, что ему платил Спартак, в любой стране будет отдых.

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