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    Директор «Фейеноорда»: «Арендой Хендрикса мы убили двух зайцев»

    Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен высказался о подписании полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса.

    • Голландский клуб арендовал игрока на полтора сезона.
    • У «Фейеноорда» будет право выкупа хавбека.
    • Хендрикс провел в «Спартаке» год и поучаствовал в 22 матчах.

    «Мы хотели подписать такого футболиста, который сразу поможет команде. Было важно, чтобы ранее он уже демонстрировал свое умение играть на высоком уровне. Пригласив Йоррита, мы убили двух зайцев одним выстрелом.

    Хендрикса можно использовать не только в роли опорного полузащитника, но и на других позициях в обороне, где нам порой не хватает ресурсов», – сказал Арнесен.

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    Источник: сайт «Фейеноорда»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5769

      R_a_i_n 1 час назад

      Наивные парни))

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