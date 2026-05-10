Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 650 тыс

Йоррит Хендрикс - статистика

Пройссен
6 февраля 1995 (31)
#20 | Полузащитник
182 см
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пройссен
31
4
3
9
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Пройссен
1 : 1
10.05.2026
Дармштадт
1' - 28'
8'
28'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
3 : 3
03.05.2026
Пройссен
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Пройссен
2 : 3
25.04.2026
Арминия
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
4 : 1
19.04.2026
Пройссен
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Пройссен
0 : 0
11.04.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Хольштайн
0 : 0
05.04.2026
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Пройссен
1 : 3
22.03.2026
Магдебург
1' - 90'
41'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Динамо Дрезден
6 : 0
15.03.2026
Пройссен
1' - 78'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Пройссен
1 : 2
08.03.2026
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.03.2026
Пройссен
1' - 90'
71'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Фортуна
0 : 0
13.02.2026
Пройссен
1' - 83'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Пройссен
1 : 1
06.02.2026
Бохум
1' - 90'
35'
73'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
1 : 1
30.01.2026
Пройссен
1' - 90'
63'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Падерборн
2 : 1
25.01.2026
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Пройссен
0 : 2
17.01.2026
Карлсруэ
1' - 90'
50'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Пройссен
1 : 1
21.12.2025
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
1 : 0
14.12.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Пройссен
2 : 2
05.12.2025
Ганновер-96
1' - 72'
35'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Арминия
1 : 2
30.11.2025
Пройссен
1' - 90'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 0
22.11.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
07.11.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Магдебург
2 : 0
26.10.2025
Пройссен
1' - 90'
85'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Пройссен
2 : 2
18.10.2025
Динамо Дрезден
1' - 90'
51'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Герта
2 : 1
04.10.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
3 : 1
28.09.2025
Айнтрахт
1' - 90'
36'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
19.09.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
1 : 2
14.09.2025
Фортуна
1' - 90'
65'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 2
30.08.2025
Пройссен
1' - 90'
49'
75'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
2 : 1
22.08.2025
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
1 : 1
08.08.2025
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Карлсруэ
3 : 2
02.08.2025
Пройссен
1' - 90'
90'
Главные новости
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
3
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
2
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+