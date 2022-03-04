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Тиль и Хендрикс не планируют возвращаться в Россию. «Фейеноорд» рассчитывает бесплатно получить права на игроков

«Фейеноорд» изучает возможность бесплатно получить права на полузащитников Гуса Тиля и Йоррита Хендрикса. Оба принадлежат «Спартаку».

Нидерландцы не планируют возвращаться в Россию и ждут разрешения от ФИФА на свободное расторжение контракта с московским клубом.

  • Тиль принадлежит «Спартаку» с 2019 года.
  • Хендрикса москвичи отдали в аренду этой зимой.
  • «Фейеноорд» – 3-я команда Эредивизие.

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Источник: Voetbalprimeur

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04.03.2022 23:51
Комментарии7
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    Рейтинг: +58

    Samuray_apokalipsys 47 минут назад

    Интересно были ли случаи, когда игрокам, за которых заплачены деньги, разрешали просто забить на свои обязательства и уйти без всякой компенсации? Это толи какое-то воровство, толи вымогательство...может просто выйти уже из под эгиды фифа-х у е ф а... Зачем оно надо при таком обращении к клубам, их владельцам и сборной, которые ни в чем не виноваты

    2
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    Рейтинг: +11644

    playsh > Samuray_apokalipsys 38 минут назад

    Ну Вы же понимаете,что сраная фифа и уефа,которые "настоящие",могут своими санкциями сейчас не только карьеру,ну и жизнь вспять повернуть.
    А у всех семьи.Я почему то уверен,что это не на долго...до осени.

    2
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    Рейтинг: +58

    Samuray_apokalipsys > playsh 27 минут назад

    Поживем-увидим... Только вот тут уже не просто собачье говно, а прямо-таки целая говняная куча получается))

    2
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    Рейтинг: +14845

    Hektor 84 > playsh 27 минут назад

    Мне кажется даже этот дурдом уже летом закончится, а может даже и по раньше.

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    Рейтинг: +162

    Stavr007 > Samuray_apokalipsys 26 минут назад

    со спортингом такая суета была

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    Рейтинг: +11644

    playsh > Hektor 84 10 минут назад

    Думаю,когда"зачистка" в ДНР и ЛНР закончится(не знаю,как по тактичней сказать),но с санкциями по срокам повозиться придётся отдельно.

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    Рейтинг: +117

    underground_10 59 минут назад

    Лимит на легионеров в России ужесточили. Нет лимита

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