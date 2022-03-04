Тиль и Хендрикс не планируют возвращаться в Россию. «Фейеноорд» рассчитывает бесплатно получить права на игроков

«Фейеноорд» изучает возможность бесплатно получить права на полузащитников Гуса Тиля и Йоррита Хендрикса. Оба принадлежат «Спартаку».

Нидерландцы не планируют возвращаться в Россию и ждут разрешения от ФИФА на свободное расторжение контракта с московским клубом.

Тиль принадлежит «Спартаку» с 2019 года.

Хендрикса москвичи отдали в аренду этой зимой.

«Фейеноорд» – 3-я команда Эредивизие.

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