Тиль и Хендрикс не планируют возвращаться в Россию. «Фейеноорд» рассчитывает бесплатно получить права на игроков

Интересно были ли случаи, когда игрокам, за которых заплачены деньги, разрешали просто забить на свои обязательства и уйти без всякой компенсации? Это толи какое-то воровство, толи вымогательство...может просто выйти уже из под эгиды фифа-х у е ф а... Зачем оно надо при таком обращении к клубам, их владельцам и сборной, которые ни в чем не виноваты
«Фейеноорд» изучает возможность бесплатно получить права на полузащитников Гуса Тиля и Йоррита Хендрикса. Оба принадлежат «Спартаку».
Нидерландцы не планируют возвращаться в Россию и ждут разрешения от ФИФА на свободное расторжение контракта с московским клубом.
- Тиль принадлежит «Спартаку» с 2019 года.
- Хендрикса москвичи отдали в аренду этой зимой.
- «Фейеноорд» – 3-я команда Эредивизие.
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