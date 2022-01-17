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  • Хендрикс может получить до 3,5 миллиона за разрыв контракта со «Спартаком» (Metaratings)

Хендрикс может получить до 3,5 миллиона за разрыв контракта со «Спартаком» (Metaratings)

17 января 2022, 13:59
18

«Спартак» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Йорритом Хендриксом.

По информации Metaratings, 26-летний голландец может получить до 3,5 миллиона евро за досрочный разрыв контракта. При этом сумма выплат может быть снижена в процессе переговоров.

«Спартак» готов расторгнуть контракт с Хендриксом из-за нежелания хавбека покидать клуб зимой.

После прихода в «Спартак» ямайца Шамара Николсона у красно-белых стало девять легионеров. По регламенту РПЛ в заявку можно включить только восемь иностранцев.

  • В текущем сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.

Хендрикс отказался от трансфера в МЛС

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит
Комментарии (18)
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Lenin26
1642418500
Гениальный менеджмент,сказочные дол..аёбы.!
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derrik2000
1642419213
После разрыва контракта девиз Хендрикса - "ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ! Чего и вам желаю. Все - В СПАРТАК!" )))))))))))
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JTherry
1642419226
косяк Папена, пригласить Хендрикса за 0,5 лимона, чтобы при расторжении договора платить 3,5 лимона...
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PNZ1985
1642420212
всем приятно иметь дядю ЛёнЮ)
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Томик
1642420633
В составе Бакаев, Рассказов, Литвинов....а они Хендрикса выгоняют... Понимаю, паспорт. Но когда некого будет выпускать и опять Литвинов в центре поля "велком" будет говорить - это будет странно. Ну и уже расстаньтесь с псевдодесяткой!!! Сколько можно издеваться над командой? И не надо его переподписывать, а потом за десять миллионов расторгать контракт. Пусть гуляет летом куда хочет совершенно бесплатно.
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Форвард 79
1642420870
Ты посмотри как присосался Не надо контракт разрывать Надо ему такой душняк устроить, что бы сам ломанулся.
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Snek
1642423463
Ну это само собой, в Спартаке только ленивый Федуна на бабки ещё не развёл.
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rash1959
1642425829
А ещё можно написать так: Хендрикс может получить от нуля до ни)(уя за разрыв контракта... И тоже будет считаться новостью от ... ух знает кого.
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Челнинец
1642429010
Еще и Ларссона продать, и взять нормального опорника
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paracetamol
1642441763
Грабят Федуна эффективные топ-менеджеры!
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