Хендрикс может получить до 3,5 миллиона за разрыв контракта со «Спартаком» (Metaratings)

«Спартак» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Йорритом Хендриксом.

По информации Metaratings, 26-летний голландец может получить до 3,5 миллиона евро за досрочный разрыв контракта. При этом сумма выплат может быть снижена в процессе переговоров.

«Спартак» готов расторгнуть контракт с Хендриксом из-за нежелания хавбека покидать клуб зимой.

После прихода в «Спартак» ямайца Шамара Николсона у красно-белых стало девять легионеров. По регламенту РПЛ в заявку можно включить только восемь иностранцев.

В текущем сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.

Хендрикс отказался от трансфера в МЛС