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    Хендрикс может получить до 3,5 миллиона за разрыв контракта со «Спартаком» (Metaratings)

    «Спартак» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Йорритом Хендриксом.

    По информации Metaratings, 26-летний голландец может получить до 3,5 миллиона евро за досрочный разрыв контракта. При этом сумма выплат может быть снижена в процессе переговоров.

    «Спартак» готов расторгнуть контракт с Хендриксом из-за нежелания хавбека покидать клуб зимой.

    После прихода в «Спартак» ямайца Шамара Николсона у красно-белых стало девять легионеров. По регламенту РПЛ в заявку можно включить только восемь иностранцев.

    • В текущем сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.

    Хендрикс отказался от трансфера в МЛС

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1712

      Lenin26 8 минут назад

      Гениальный менеджмент,сказочные дол..аёбы.!

      1
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      ...
      Рейтинг: +563

      хряк СМ > Lenin26 2 минуты назад

      Во всем мире перекос в сторону игрунов, скоро опять изменится и будут как раньше, в "рабстве".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9173

      Alekxei Z. 16 минут назад

      Разве это удивляет ?
      Господин Федун к игрокам очень щедр , как ещё можно объяснить зп в команде ?
      Ему бы на трансферы больше давать , но это видно для него неочевидная проблема.

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