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    Хендрикс отказался от трансфера в МЛС

    Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс наложил вето на свой трансфер в МЛС. О нем договорился спортивный директор москвичей Лука Каттани.

    Продажа Хендрикса в США могла принести «Спартаку» 800 тысяч евро.

    • Игроком также интересуются в Турции.
    • В текущем сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +988

      Форвард 79 9 минут назад

      Таких надо воспитывать.
      Отправить его в Спартак2 или 3 и пусть дальше номер отбывает.
      А то присосался как клещ.
      Вето он наложил!) ну ну

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      Рейтинг: +19910

      JTherry 30 минут назад

      и не играет, и не продается, присосался... куда же его спихнуть? в АПЛ что ли...)

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