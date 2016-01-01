Хендрикс отказался от трансфера в МЛС

Таких надо воспитывать.
Отправить его в Спартак2 или 3 и пусть дальше номер отбывает.
А то присосался как клещ.
Вето он наложил!) ну ну
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс наложил вето на свой трансфер в МЛС. О нем договорился спортивный директор москвичей Лука Каттани.
Продажа Хендрикса в США могла принести «Спартаку» 800 тысяч евро.
- Игроком также интересуются в Турции.
- В текущем сезоне Хендрикс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.
- Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.