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    Хендрикс забил дебютный гол за «Фейеноорд» во второй игре

    Полузащитник «Фейеноорда» Йоррит Хендрикс провел второй матч за клуб. Он вышел на замену на 81-й минуте встречи чемпионата Нидерландов против «Ваалвейка» (2:0).

    Через восемь минут Хендрикс забил дебютный гол за клуб, установив окончательный счет.

    67 минут в матче провел другой игрок «Фейеноорда», принадлежащий «Спартаку», – Гус Тиль.

    • За «Спартак» Хендрикс не забивал.
    • 27-летний игрок должен вернуться в Москву летом 2023 года.
    • Хендрикс стоит 1,8 миллиона евро.

    Тиль вышел в лидеры гонки бомбардиров Эредивизие, Хендрикс дебютировал за «Фейеноорд»

    Хендрикс – об уходе из «Спартака»: «Мне не дали шанса проявить себя»

    Директор «Фейеноорда»: «Арендой Хендрикса мы убили двух зайцев»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +397

      Demgel 1 час назад

      Видимо парня наконец заставили играть.

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      Рейтинг: +13371

      Skull_Boy 1 час назад

      В Нидерландах в футбол играют три команды - Аякс, ПСВ и Фейр, а остальные хлам уровня Уфы и хуже

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      Рейтинг: +397

      Demgel > Skull_Boy 1 час назад

      Один парень по имени Гамид заплакал после этого)))

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      Рейтинг: +3730

      tarasofka > Skull_Boy 41 минуту назад

      хлам уровня спартага, 9 место

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