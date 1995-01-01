Хендрикс забил дебютный гол за «Фейеноорд» во второй игре

Полузащитник «Фейеноорда» Йоррит Хендрикс провел второй матч за клуб. Он вышел на замену на 81-й минуте встречи чемпионата Нидерландов против «Ваалвейка» (2:0).

Через восемь минут Хендрикс забил дебютный гол за клуб, установив окончательный счет.

67 минут в матче провел другой игрок «Фейеноорда», принадлежащий «Спартаку», – Гус Тиль.

За «Спартак» Хендрикс не забивал.

27-летний игрок должен вернуться в Москву летом 2023 года.

Хендрикс стоит 1,8 миллиона евро.

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