Есть смутное ощущение, что с Николсоном промашечка вышла. И если так и останется, то такой бомбардир как Тиль Спартаку совсем не помешает. И летом тогда рокировочку сделать можно будет. Тиля вернуть, а по протореной уже дорожке Николсона спихнуть на перевоспитание в Фейенорд.
«Фейеноорд» в 21-м туре чемпионата Нидерландов победил в дерби «Спарту» (4:0). Полузащитник Гус Тиль во втором тайме оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров.
На 75-й минуте Тиля заменил Йоррит Хендрикс. Это его дебют за «Фейеноорд».
- Тиль и Хендрикс принадлежат «Спартаку».
- «Фейеноорд» отстает от 1-го места на 3 очка.
- «Спарта» идет в зоне вылета.
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