«Фейеноорд» в 21-м туре чемпионата Нидерландов победил в дерби «Спарту» (4:0). Полузащитник Гус Тиль во втором тайме оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

На 75-й минуте Тиля заменил Йоррит Хендрикс. Это его дебют за «Фейеноорд».

Тиль и Хендрикс принадлежат «Спартаку».

«Фейеноорд» отстает от 1-го места на 3 очка.

«Спарта» идет в зоне вылета.

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