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    Тиль вышел в лидеры гонки бомбардиров Эредивизие, Хендрикс дебютировал за «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» в 21-м туре чемпионата Нидерландов победил в дерби «Спарту» (4:0). Полузащитник Гус Тиль во втором тайме оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

    На 75-й минуте Тиля заменил Йоррит Хендрикс. Это его дебют за «Фейеноорд».

    • Тиль и Хендрикс принадлежат «Спартаку».
    • «Фейеноорд» отстает от 1-го места на 3 очка.
    • «Спарта» идет в зоне вылета.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +31535

      oyabun 11 минут назад

      Есть смутное ощущение, что с Николсоном промашечка вышла. И если так и останется, то такой бомбардир как Тиль Спартаку совсем не помешает. И летом тогда рокировочку сделать можно будет. Тиля вернуть, а по протореной уже дорожке Николсона спихнуть на перевоспитание в Фейенорд.

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      Рейтинг: +1426

      Frankfurt Am Main > oyabun 7 минут назад

      Тиль не хочет в Спартак вообще в Россию не его чемпионат, он высказался в интервью, его надо продать пока он забивает голы.

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