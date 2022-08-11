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    Камоцци отказался брать ответственность за приглашение Хендрикса в «Спартак»

    Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, отказался комментировать переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Фортуну».

    «Хендрикс? По этому игроку нужно задавать вопросы тем людям, которые его хотели взять и в итоге взяли. Почему у него не получилось – тоже вопрос к ним», – сказал Камоцци.

    • Голландец выступал за «Спартак» с января 2021 года.
    • Он провел 22 матча без голевых действий.
    • Прошлой зимой Хендрикса арендовал «Фейеноорд».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3060

      acor94 1 час назад

      Хендрикс то ладно. Кто за Рошу ответит?

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