Камоцци отказался брать ответственность за приглашение Хендрикса в «Спартак»

Хендрикс то ладно. Кто за Рошу ответит?
Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, отказался комментировать переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Фортуну».
«Хендрикс? По этому игроку нужно задавать вопросы тем людям, которые его хотели взять и в итоге взяли. Почему у него не получилось – тоже вопрос к ним», – сказал Камоцци.
- Голландец выступал за «Спартак» с января 2021 года.
- Он провел 22 матча без голевых действий.
- Прошлой зимой Хендрикса арендовал «Фейеноорд».