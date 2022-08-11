Камоцци отказался брать ответственность за приглашение Хендрикса в «Спартак»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, отказался комментировать переход полузащитника Йоррита Хендрикса в «Фортуну».

«Хендрикс? По этому игроку нужно задавать вопросы тем людям, которые его хотели взять и в итоге взяли. Почему у него не получилось – тоже вопрос к ним», – сказал Камоцци.