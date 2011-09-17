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Краснодар
Джон Кордоба
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€ 10 млн
Джон Кордоба - новости
Краснодар
11 мая 1993 (33), Истмина
#9 | Нападающий
187 см | 85 кг
Колумбия
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Публикации
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
18 сентября
7
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
17 сентября
11
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
17 сентября
5
Бубнов оценил смехотворную симуляцию Кордобы
16 сентября
3
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
15 сентября
3
Орлов посмеялся над падением Кордобы
15 сентября
4
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
15 сентября
11
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
15 сентября
3
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
15 сентября
1
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
15 сентября
2
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
15 сентября
12
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
14 сентября
1
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
14 сентября
8
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
14 сентября
9
Кордоба высказался о безвыигрышной серии «Краснодара»
14 сентября
Кордоба прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
14 сентября
5
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
14 сентября
5
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
14 сентября
5
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
14 сентября
6
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
13 сентября
10
Видео
Кордоба картинно упал в матче с «Акроном»
13 сентября
19
Видео
Первый гол Кордобы в сезоне
5 сентября
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
31 августа
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
13 августа
3
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
11 августа
5
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
11 августа
7
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
10 августа
4
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
8 августа
Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»
6 августа
8
Кордоба вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на слухи об уходе
4 августа
4
1
2
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5
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Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
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Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
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Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
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Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
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Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
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