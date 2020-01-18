Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джо Льюис - статистика

Завершил карьеру
6 октября 1987 (38)
#1 | Вратарь
198 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Абердин
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хартс
5 : 0
18.01.2023
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
2 : 0
07.01.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
0 : 0
02.01.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Килмарнок
2 : 1
28.12.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Миррен
3 : 1
24.12.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
2 : 3
20.12.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Абердин
0 : 1
17.12.2022
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Абердин
1 : 0
12.11.2022
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 1
08.11.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Абердин
4 : 1
04.11.2022
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Рейнджерс
4 : 1
29.10.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 2
22.10.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
4 : 0
08.10.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
4 : 1
01.10.2022
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Хиберниан
3 : 1
17.09.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Росс Каунти
1 : 1
03.09.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
5 : 0
27.08.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
20.08.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Абердин
2 : 3
13.08.2022
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
4 : 1
06.08.2022
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Селтик
2 : 0
31.07.2022
Абердин
Был в запасе
Главные новости
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+