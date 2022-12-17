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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Селтик
Абердин - Селтик: обзор матча 17 декабря 2022
Абердин
17.12.2022, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Селтик
87'
К. МакГрегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Селтик
Замена
S. Morris
️️️️
Э. Стюарт
90'
+4
90'
Замена
А. Муй
️️️️
М. О'Райли
87'
ГОЛ! 0:1!
К. МакГрегор
Пас отдал
Д. Форрест
Замена
Р. Данкан
️️️️
Л. Кларксон
76'
Замена
Д. Хайес
️️️️
Б. Миовски
73'
73'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
72'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
72'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Жота
Желтая карточка
Л. Кларксон
66'
46'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
36
Альфи Бавидж
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
14
Shayden Morris
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
4-4-2
13
Рос
3
МакКензи
2
МакКрори
26
Стюарт
15
Коулсон
7
Кларксон
18
Бэррон
10
Кеннеди
20
Рамадани
28
Миовски
11
Дюк
4-3-2-1
1
Харт
15
Старфельт
20
Картер-Викерс
56
Ролстон
32
Тэйлор
42
МакГрегор
33
О'Райли
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
28
Миовски
17
Хайес
17
Хайес
28
Миовски
26
Стюарт
14
14
26
Стюарт
7
Кларксон
23
Данкан
23
Данкан
7
Кларксон
7
Жота
49
Форрест
49
Форрест
7
Жота
33
О'Райли
13
Муй
13
Муй
33
О'Райли
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
Остались в запасе
Абердин
Селтик
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
36
Альфи Бавидж
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
36
Альфи Бавидж
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Абердин - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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