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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Мазервелл
Абердин - Мазервелл: обзор матча 13 августа 2022
Абердин
13.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Мазервелл
42'
Б. Миовски
47'
Д. Хайес
20'
Б. Спиттал
52'
К. Слаттери
56'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Мазервелл
Желтая карточка
Д. МакКензи
90'
+6
85'
Желтая карточка
Д. Моррис
Замена
Дюк
️️️️
Д. Хайес
75'
74'
Замена
B. Maguire
️️️️
К. Слаттери
74'
Замена
Д. Моррис
️️️️
К. Шилдс
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Л. Кларксон
67'
62'
Замена
J. Efford
️️️️
Б. Спиттал
56'
ГОЛ! 2:3!
К. ван Веен
52'
ГОЛ! 2:2!
К. Слаттери
Пас отдал
Ш. Госс
ГОЛ! 2:1!
Д. Хайес
47'
ГОЛ! 1:1!
Б. Миовски
Пас отдал
Л. Скейлз
42'
35'
Желтая карточка
К. Слаттери
Замена
S. Morris
️️️️
М. Кеннеди
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Спиттал
Пас отдал
К. Шилдс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Шон Госс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Мазервелл
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
36
Kian Speirs
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
4-4-2
13
Рос
2
Ричардсон
2
МакКрори
5
Скейлз
26
Стюарт
20
Рамадани
10
Кеннеди
17
Хайес
7
Кларксон
28
Миовски
17
Бесуйен
3-2-5
31
Келли
2
О'Доннелл
15
16
МакГинн
16
Спиттал
8
Слаттери
16
Госс
15
8
99
ван Веен
29
Шилдс
7
Кларксон
3
МакКензи
3
МакКензи
7
Кларксон
17
Хайес
11
Дюк
11
Дюк
17
Хайес
10
Кеннеди
14
14
10
Кеннеди
8
Слаттери
22
22
8
Слаттери
16
Спиттал
28
28
16
Спиттал
29
Шилдс
23
Моррис
23
Моррис
29
Шилдс
Остались в запасе
Абердин
Мазервелл
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
40
Юхани Ояла
ЦЗ
36
Kian Speirs
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
40
Юхани Ояла
ЦЗ
36
Kian Speirs
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Абердин - Мазервелл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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