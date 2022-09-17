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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Абердин
Хиберниан - Абердин: обзор матча 17 сентября 2022
Хиберниан
17.09.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Абердин
45+1'
М. Бойл (П)
63'
Д. Кэмпбелл
73'
Д. Кэмпбелл
4'
Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Абердин
90'
+1
Желтая карточка
Р. МакКрори
89'
Желтая карточка
Д. Хайес
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Д. Кэмпбелл
85'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
79'
78'
Замена
S. Morris
️️️️
В. Бесуйен
78'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Д. Ричардсон
ГОЛ! 3:1!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Н. Кухаревич
73'
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
Э. Йуан
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Кадден
63'
55'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Х. Коулсон
45'
+3
Желтая карточка
Б. Миовски
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бойл
45'
+1
44'
Вторая желтая
Л. Скейлз
43'
Желтая карточка
Л. Скейлз
27'
Желтая карточка
Э. Стюарт
4'
ГОЛ! 0:1!
Дюк
Пас отдал
Х. Коулсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
21
Momodou Bojang
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-1-2-4
1
Маршалл
5
Чабрая
4
Хэнлон
5
Портеус
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
27
Йуан
9
Кухаревич
32
Кэмпбелл
10
Бойл
3-2-2-3
13
Рос
26
Стюарт
5
Скейлз
2
МакКрори
2
Ричардсон
15
Коулсон
17
Хайес
20
Рамадани
17
Бесуйен
11
Дюк
28
Миовски
32
Кэмпбелл
20
Хендерсон
20
Хендерсон
32
Кэмпбелл
27
Йуан
80
Тавареш
80
Тавареш
27
Йуан
15
Коулсон
3
МакКензи
3
МакКензи
15
Коулсон
17
Бесуйен
14
14
17
Бесуйен
2
Ричардсон
23
Уоткинс
23
Уоткинс
2
Ричардсон
Остались в запасе
Хиберниан
Абердин
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
21
Momodou Bojang
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
1
Джо Льюис
ВР
21
Данте Полвара
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
21
Momodou Bojang
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
21
Данте Полвара
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хиберниан - Абердин
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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