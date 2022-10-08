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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Абердин
Данди Юнайтед - Абердин: обзор матча 08 октября 2022
Данди Юнайтед
08.10.2022, суббота, 20:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Абердин
41'
А. Бехич
44'
Т. Уотт
73'
Д. МакГрат (П)
82'
Р. МакКрори (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Абердин
Замена
P. Pawlett
️️️️
Т. Уотт
87'
Замена
И. Харкс
️️️️
Д. МакГрат
85'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Р. МакКрори
82'
82'
Замена
S. Morris
️️️️
Д. Ричардсон
82'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Ю. Рамадани
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. МакГрат
73'
57'
Замена
Л. Кларксон
️️️️
В. Бесуйен
57'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Х. Коулсон
46'
Замена
К. Бэррон
️️️️
М. Уоткинс
ГОЛ! 2:0!
Т. Уотт
44'
43'
Желтая карточка
Х. Коулсон
ГОЛ! 1:0!
А. Бехич
41'
Желтая карточка
Д. МакГрат
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
45
Glenn Middleton
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
20
Sadat Anaku
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
11
Дюк
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
3-1-1-5
22
Эрикссон
16
Бехич
10
33
63
Левитт
17
МакГрат
2
32
Уотт
25
Эдвардс
33
45
3-2-2-3
13
Рос
26
Стюарт
2
МакКрори
5
Скейлз
2
Ричардсон
15
Коулсон
20
Рамадани
17
Хайес
17
Бесуйен
23
Уоткинс
28
Миовски
32
Уотт
8
8
32
Уотт
17
МакГрат
6
Харкс
6
Харкс
17
МакГрат
17
Бесуйен
7
Кларксон
7
Кларксон
17
Бесуйен
23
Уоткинс
18
Бэррон
18
Бэррон
23
Уоткинс
15
Коулсон
23
Данкан
23
Данкан
15
Коулсон
2
Ричардсон
14
14
2
Ричардсон
20
Рамадани
21
Рамирес
21
Рамирес
20
Рамадани
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Абердин
1
Mark Birighitti
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
20
Sadat Anaku
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
20
Sadat Anaku
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Данди Юнайтед - Абердин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
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