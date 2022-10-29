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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Абердин
Рейнджерс - Абердин: обзор матча 29 октября 2022
Рейнджерс
29.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Абердин
27'
А. Чолак
45+3'
Д. Ландстрем
51'
Д. Тавернье
85'
А. Морелос
21'
К. Бэррон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Абердин
90'
+2
Желтая карточка
Х. Коулсон
90'
+1
Желтая карточка
Р. Данкан
ГОЛ! 4:1!
А. Морелос
85'
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
80'
77'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Б. Миовски
70'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Д. МакКензи
63'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. Ричардсон
63'
Замена
Р. Данкан
️️️️
К. Бэррон
ГОЛ! 3:1!
Д. Тавернье
Пас отдал
Б. Баришич
51'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Б. Дэвис
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ландстрем
Пас отдал
Б. Дэвис
45'
+3
36'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
ГОЛ! 1:1!
А. Чолак
Пас отдал
М. Тилльман
27'
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Бэррон
Пас отдал
Дюк
Замена
Б. Баришич
️️️️
Р. Йилмаз
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
22
Jack Milne
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-2-1-2-2
1
МакГрегор
6
Дэвис
33
Йилмаз
6
Сэндс
38
Кинг
2
Тавернье
6
Ландстрем
77
Кент
10
Тилльман
14
Чолак
10
Сакала
3-2-3-2
13
Рос
5
Скейлз
2
Ричардсон
2
МакКрори
26
Стюарт
3
МакКензи
20
Рамадани
18
Бэррон
7
Кларксон
28
Миовски
11
Дюк
33
Йилмаз
3
Баришич
3
Баришич
33
Йилмаз
6
Дэвис
37
Эрфилд
37
Эрфилд
6
Дэвис
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
2
Ричардсон
15
Коулсон
15
Коулсон
2
Ричардсон
3
МакКензи
17
Бесуйен
17
Бесуйен
3
МакКензи
18
Бэррон
23
Данкан
23
Данкан
18
Бэррон
28
Миовски
21
Рамирес
21
Рамирес
28
Миовски
Остались в запасе
Рейнджерс
Абердин
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
39
Рабби Матондо
ПВ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Рейнджерс - Абердин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
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