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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Абердин
Сент-Миррен - Абердин: обзор матча 24 декабря 2022
Сент-Миррен
24.12.2022, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Абердин
38'
К. Рос (АГ)
53'
М. О'Хара (П)
90+5'
Г. Килти
9'
М. Кеннеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Абердин
ГОЛ! 3:1!
Г. Килти
90'
+5
Желтая карточка
А. Гогич
90'
+2
Замена
А. Гогич
️️️️
Д. Аюнга
90'
Желтая карточка
Р. Стрейн
89'
Замена
И. Брофи
️️️️
К. Мэйн
84'
Желтая карточка
К. Баккус
67'
67'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Х. Коулсон
62'
Желтая карточка
Р. МакКрори
Пенальти не реализован!
Д. Аюнга
62'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. О'Хара
53'
Замена
Г. Килти
️️️️
И. Эрхахон
46'
46'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Дюк
46'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Л. Кларксон
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Рос
38'
Пенальти не реализован!
М. О'Хара
38'
35'
Красная карточка
Э. Стюарт
Желтая карточка
И. Эрхахон
30'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Кеннеди
Пас отдал
К. Бэррон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
11
Джона Аюнга
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
13
Алекс Гогич
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Иммон Брофи
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-3-3
31
Карсон
31
Галлахер
17
Тансер
5
О'Хара
18
Данн
25
Баккус
22
Фрэйзер
30
Мэйн
21
Эрхахон
11
Аюнга
4-4-2
13
Рос
2
МакКрори
26
Стюарт
5
Скейлз
15
Коулсон
18
Бэррон
20
Рамадани
7
Кларксон
10
Кеннеди
11
Дюк
28
Миовски
11
Аюнга
13
Гогич
13
Гогич
11
Аюнга
30
Мэйн
27
Брофи
27
Брофи
30
Мэйн
21
Эрхахон
11
Килти
11
Килти
21
Эрхахон
11
Дюк
3
МакКензи
3
МакКензи
11
Дюк
7
Кларксон
23
Данкан
23
Данкан
7
Кларксон
15
Коулсон
21
Рамирес
21
Рамирес
15
Коулсон
Остались в запасе
Сент-Миррен
Абердин
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Сент-Миррен - Абердин
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
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