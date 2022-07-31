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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Абердин
Селтик - Абердин: обзор матча 31 июля 2022
Селтик
31.07.2022, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Абердин
3'
С. Уэлш
75'
Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Абердин
Замена
А. Муй
️️️️
М. О'Райли
82'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
Й. Юранович
82'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
81'
ГОЛ! 2:0!
Жота
Пас отдал
Д. Тернбулл
75'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
66'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
66'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
65'
58'
Желтая карточка
Д. Ричардсон
42'
Желтая карточка
М. Кеннеди
ГОЛ! 1:0!
С. Уэлш
Пас отдал
М. О'Райли
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
5
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
48
Liam Harvey
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
23
Уэлш
18
Юранович
5
Хатате
42
МакГрегор
33
О'Райли
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
4-4-2
13
Рос
2
Ричардсон
26
Стюарт
2
МакКрори
15
Коулсон
20
Рамадани
21
Полвара
17
Хайес
10
Кеннеди
28
Миовски
17
Бесуйен
18
Юранович
56
Ролстон
56
Ролстон
18
Юранович
33
О'Райли
13
Муй
13
Муй
33
О'Райли
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
Остались в запасе
Селтик
Абердин
49
Джеймс Форрест
ПВ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
48
Liam Harvey
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
48
Liam Harvey
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Селтик - Абердин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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