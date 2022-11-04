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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хиберниан
Абердин - Хиберниан: обзор матча 04 ноября 2022
Абердин
04.11.2022, пятница, 22:30
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Хиберниан
45+8'
Б. Миовски (П)
53'
Б. Миовски
61'
Ю. Рамадани
77'
Л. Кларксон
69'
Н. Кухаревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Хиберниан
90'
+5
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Замена
Р. Данкан
️️️️
Л. Кларксон
90'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Б. Миовски
89'
82'
Замена
Э. Йуан
️️️️
Н. Кухаревич
81'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
М. Чабрая
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Х. Коулсон
78'
ГОЛ! 4:1!
Л. Кларксон
Пас отдал
М. Уоткинс
77'
76'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
К. Магеннис
Желтая карточка
Х. Коулсон
74'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Дюк
73'
69'
ГОЛ! 3:1!
Н. Кухаревич
Желтая карточка
Ю. Рамадани
61'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Рамадани
61'
ГОЛ! 2:0!
Б. Миовски
Пас отдал
Л. Кларксон
53'
45'
+8
Желтая карточка
Д. Маршалл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Миовски
45'
+8
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
28
Крис Кадден
ПП
33
Роки Бушири
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
22
Jack Milne
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Хиберниан
2
Уильям Фиш
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
3-2-3-2
13
Рос
2
Ричардсон
5
Скейлз
26
Стюарт
15
Коулсон
2
МакКрори
18
Бэррон
7
Кларксон
20
Рамадани
11
Дюк
28
Миовски
3-1-3-1-2
1
Маршалл
5
Портеус
4
Хэнлон
5
Чабрая
42
Кенне
28
Кадден
16
Магеннис
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
9
Кухаревич
33
Бушири
15
Коулсон
3
МакКензи
3
МакКензи
15
Коулсон
28
Миовски
10
Кеннеди
10
Кеннеди
28
Миовски
7
Кларксон
23
Данкан
23
Данкан
7
Кларксон
11
Дюк
23
Уоткинс
23
Уоткинс
11
Дюк
5
Чабрая
16
Стивенсон
16
Стивенсон
5
Чабрая
16
Магеннис
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
16
Магеннис
9
Кухаревич
27
Йуан
27
Йуан
9
Кухаревич
Остались в запасе
Абердин
Хиберниан
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
2
Уильям Фиш
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
Остались в запасе
2
Уильям Фиш
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Абердин - Хиберниан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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