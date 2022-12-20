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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Рейнджерс
Абердин - Рейнджерс: обзор матча 20 декабря 2022
Абердин
20.12.2022, вторник, 23:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Рейнджерс
45'
Дюк
53'
Л. Кларксон
12'
Ф. Сакала
90+5'
С. Эрфилд
90+7'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Рейнджерс
90'
+8
Желтая карточка
А. Морелос
90'
+7
ГОЛ! 2:3!
С. Эрфилд
Пас отдал
К. Голдсон
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
С. Эрфилд
Желтая карточка
М. Уоткинс
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Х. Коулсон
81'
Желтая карточка
Д. Ричардсон
70'
70'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Замена
S. Morris
️️️️
Л. Кларксон
64'
Замена
Д. Хайес
️️️️
Дюк
64'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
64'
58'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Г. Камара
58'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Сэндс
58'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Р. Джек
58'
Замена
С. Райт
️️️️
Ф. Сакала
ГОЛ! 2:1!
Л. Кларксон
53'
ГОЛ! 1:1!
Дюк
45'
42'
Желтая карточка
Д. Сэндс
Желтая карточка
К. Бэррон
35'
Желтая карточка
Л. Скейлз
24'
21'
Желтая карточка
Р. Джек
Желтая карточка
Ю. Рамадани
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сакала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
22
Jack Milne
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
3-2-3-2
13
Рос
26
Стюарт
5
Скейлз
2
Ричардсон
15
Коулсон
2
МакКрори
18
Бэррон
20
Рамадани
7
Кларксон
11
Дюк
28
Миовски
4-2-2-2
1
МакГрегор
21
Дивайн
6
Голдсон
6
Сэндс
2
Тавернье
8
Джек
18
Камара
10
Тилльман
77
Кент
10
Сакала
9
Морелос
15
Коулсон
3
МакКензи
3
МакКензи
15
Коулсон
11
Дюк
17
Хайес
17
Хайес
11
Дюк
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
7
Кларксон
14
14
7
Кларксон
18
Камара
6
Дэвис
6
Дэвис
18
Камара
8
Джек
6
Ландстрем
6
Ландстрем
8
Джек
6
Сэндс
37
Эрфилд
37
Эрфилд
6
Сэндс
10
Сакала
11
Райт
11
Райт
10
Сакала
Остались в запасе
Абердин
Рейнджерс
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
11
Алекс Лоури
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
22
Jack Milne
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
11
Алекс Лоури
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Абердин - Рейнджерс
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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