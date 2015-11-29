Евгений Щетинин - статистика
#70 | Вратарь
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Щетинин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Щетинин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|14
|-22
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)
|22.04.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|08.04.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Рубин (мол) (Казань)
|19.03.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Мордовия (мол) (Саранск)
|13.03.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|04.03.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|04.12.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.11.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.10.2015
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|17.10.2015
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|26.09.2015
|77' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|29.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|22.08.2015
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|09.08.2015
|42' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.08.2015
|57' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:1
|Рубин (мол) (Казань)
|25.07.2015
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|17.07.2015
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Рубин (мол) (Казань)