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    Евгений Щетинин - статистика

    #70 | Вратарь
    Имя Евгений
    Отчество Игоревич
    Фамилия Щетинин
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 14 -22 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    30.04.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Рубин (мол) (Казань)
    22.04.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    08.04.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    02.04.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Рубин (мол) (Казань)
    19.03.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:3 Мордовия (мол) (Саранск)
    13.03.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    04.03.2016 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:2 Академия Кубань (Краснодар)
    04.12.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    29.11.2015 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    20.11.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    07.11.2015 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.10.2015 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    24.10.2015 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Рубин (мол) (Казань)
    17.10.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Уфа (мол) (Уфа)
    03.10.2015 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    26.09.2015 77' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    20.09.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    12.09.2015 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    29.08.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    22.08.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    15.08.2015 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    09.08.2015 42' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.08.2015 57' -90' Спартак М (мол) (Москва) 6:1 Рубин (мол) (Казань)
    25.07.2015 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    17.07.2015 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 5:0 Рубин (мол) (Казань)
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