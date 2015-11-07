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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 07 ноября 2015
Рубин (мол)
07.11.2015, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
39'
А. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
А. Малашенко
90'
+1
86'
Замена
А. Макушкин
️️️️
Д. Мелихов
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Н. Ворона
86'
83'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
А. Краснов
79'
Замена
Д. Захарян
️️️️
Н. Кирица
78'
Замена
А. Калинин
️️️️
Н. Каналес
Замена
С. Доронин
️️️️
И. Салахетдинов
75'
70'
Замена
Н. Подъячев
️️️️
К. Миронов
70'
Замена
Д. Попов
️️️️
В. Масальский
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
И. Гетигежев
57'
46'
Замена
C. Бирюков
️️️️
С. Божин
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Е. Сорокин
46'
Замена
М. Жестоков
️️️️
М. Батов
46'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
Р. Шейдаев
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Джалилов
39'
22'
Желтая карточка
С. Божин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
96
Кирилл Миронов
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
97
Даниил Мелихов
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
32
Николас Каналес
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
70
Данила Попов
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
67
Давид Захарян
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
39
Никита Подъячев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Малашенко
83
Кузнецов
30
Хабибуллин
28
Сорокин
3
Гетигежев
23
Ворона
96
Каусаров
6
Салахетдинов
17
Батов
10
Джалилов
7
Шейдаев
4-3-3
79
Ермаков
96
Миронов
22
Краснов
47
Божин
89
Масальский
97
Мелихов
43
Роганов
61
Кирица
32
Каналес
98
Визнович
27
Ахиссан
28
Сорокин
99
Каменщиков
99
Каменщиков
28
Сорокин
23
Ворона
11
Шарафеев
11
Шарафеев
23
Ворона
7
Шейдаев
82
Михайлов
82
Михайлов
7
Шейдаев
6
Салахетдинов
97
Доронин
97
Доронин
6
Салахетдинов
17
Батов
66
Жестоков
66
Жестоков
17
Батов
3
Гетигежев
21
Бибилов
21
Бибилов
3
Гетигежев
89
Масальский
70
Попов
70
Попов
89
Масальский
96
Миронов
39
Подъячев
39
Подъячев
96
Миронов
47
Божин
44
Бирюков
44
Бирюков
47
Божин
32
Каналес
55
Калинин
55
Калинин
32
Каналес
61
Кирица
67
Захарян
67
Захарян
61
Кирица
22
Краснов
80
Афиногентов
80
Афиногентов
22
Краснов
97
Мелихов
23
Макушкин
23
Макушкин
97
Мелихов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Небогатиков
(Казань)
Стадион:
Рубин
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Рубин (мол)
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2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
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