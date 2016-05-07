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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Краснодар (мол)
Рубин (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 07 мая 2016
Рубин (мол)
07.05.2016, суббота, 12:30
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
4 : 2
Завершен
Краснодар (мол)
60'
Н. Михайлов
62'
Д. Каменщиков
76'
Д. Каменщиков
86'
А. Голубев (АГ)
16'
Д. Васенин
64'
Д. Васенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
А. Голубев
86'
84'
Замена
Р. Разживин
️️️️
Д. Васенин
ГОЛ! 3:2!
Д. Каменщиков
76'
73'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Д. Уткин
66'
Замена
А. Короев
️️️️
А. Бутенко
64'
ГОЛ! 2:2!
Д. Васенин
ГОЛ! 2:1!
Д. Каменщиков
62'
ГОЛ! 1:1!
Н. Михайлов
60'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Васенин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Денис Васенин
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
62
Артур Ковалик
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
55
Никита Катаев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
10
Александр Сергеев
ЦП
77
Алан Короев
ЦП
73
Роман Разживин
ЦФ
3-2-4-1
70
Щетинин
83
Кузнецов
82
Михайлов
81
Сафеев
97
Доронин
40
Гиниятуллин
19
Соболев
84
Миронов
17
Батов
11
Шарафеев
99
Каменщиков
3-3-4
16
Адамов
81
Нестеренко
9
Назаров
2
Парадин
23
Байрамян
47
Уткин
50
Голубев
93
Сулейманов
18
Игнатьев
14
Васенин
13
Бутенко
14
Васенин
73
Разживин
73
Разживин
14
Васенин
47
Уткин
15
Мацукатов
15
Мацукатов
47
Уткин
13
Бутенко
77
Короев
77
Короев
13
Бутенко
Остались в запасе
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
62
Артур Ковалик
ЦФ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
87
Артур Алукаев
ЦФ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
55
Никита Катаев
ЦЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
72
Андрей Батютин
ЛВ
39
Матвей Сафонов
ВР
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Остались в запасе
62
Артур Ковалик
ЦФ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
87
Артур Алукаев
ЦФ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
55
Никита Катаев
ЦЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
72
Андрей Батютин
ЛВ
39
Матвей Сафонов
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Статистика матча Рубин (мол) - Краснодар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Рубин
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