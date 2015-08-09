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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ростов (мол)
Рубин (мол) - Ростов (мол): обзор матча 09 августа 2015
Рубин (мол)
09.08.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
53'
А. Шарафеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ростов (мол)
Замена
Д. Гиниятуллин
️️️️
И. Салахетдинов
89'
87'
Замена
Д. Машкин
️️️️
Р. Шаповалов
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Н. Танков
84'
Желтая карточка
Н. Михайлов
75'
Желтая карточка
И. Салахетдинов
72'
60'
Желтая карточка
А. Гречкин
58'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Г. Козлов
58'
Замена
Е. Стуканов
️️️️
А. Трошечкин
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Шарафеев
55'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
К. Муллин
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Шарафеев
53'
46'
Замена
А. Сиденко
️️️️
Х. Байрамян
46'
Замена
С. Забродин
️️️️
Ф. Кондрюков
Замена
И. Шабанов
️️️️
С. Доронин
46'
Замена
Е. Щетинин
️️️️
Т. Акмурзин
42'
39'
Красная карточка
С. Азмун
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Ш. Сулаймонов
36'
Желтая карточка
А. Миронов
35'
Желтая карточка
А. Кузнецов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
55
Шахром Сулаймонов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Ростов (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Акмурзин
83
Кузнецов
30
Хабибуллин
97
Доронин
8
Гаврилов
23
Ворона
6
Салахетдинов
84
Миронов
55
Сулаймонов
9
Муллин
7
Танков
4-1-2-1-2
1
Гошев
45
Лазуткин
53
Христис
60
Кондрюков
79
Гречкин
5
Трошечкин
15
Шаповалов
8
Остапенко
19
Байрамян
20
Азмун
50
Козлов
6
Салахетдинов
40
Гиниятуллин
40
Гиниятуллин
6
Салахетдинов
7
Танков
99
Каменщиков
99
Каменщиков
7
Танков
9
Муллин
82
Михайлов
82
Михайлов
9
Муллин
97
Доронин
8
Шабанов
8
Шабанов
97
Доронин
55
Сулаймонов
11
Шарафеев
11
Шарафеев
55
Сулаймонов
1
Акмурзин
70
Щетинин
70
Щетинин
1
Акмурзин
Шарафеев
97
Ахметов
97
Ахметов
Шарафеев
15
Шаповалов
80
Машкин
80
Машкин
15
Шаповалов
50
Козлов
27
Ахмаев
27
Ахмаев
50
Козлов
5
Трошечкин
8
Стуканов
8
Стуканов
5
Трошечкин
19
Байрамян
47
Сиденко
47
Сиденко
19
Байрамян
60
Кондрюков
37
Забродин
37
Забродин
60
Кондрюков
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ростов (мол)
86
Тимур Коблов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
86
Тимур Коблов
ЦФ
Остались в запасе
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Рубин (мол) - Ростов (мол)
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Рубин
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