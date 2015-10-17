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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Уфа (мол)
Рубин (мол) - Уфа (мол): обзор матча 17 октября 2015
Рубин (мол)
17.10.2015, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 1
Завершен
Уфа (мол)
50'
И. Салахетдинов
80'
И. Салахетдинов
12'
И. Блинников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Уфа (мол)
90'
Замена
К. Панчихин
️️️️
И. Безденежных
Замена
И. Шабанов
️️️️
Г. Арутюнян
87'
86'
Желтая карточка
Д. Павлов
Желтая карточка
Г. Арутюнян
84'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
А. Джалилов
84'
83'
Замена
А. Мнацаканян
️️️️
С. Тамразов
ГОЛ! 2:1!
И. Салахетдинов
80'
78'
Замена
А. Бенифанд
️️️️
Э. Фримпонг
74'
Замена
Е. Романовский
️️️️
М. Лысенков
Замена
Н. Михайлов
️️️️
Н. Ворона
70'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
А. Миронов
69'
66'
Желтая карточка
Э. Салихов
60'
Желтая карточка
А. Филин
ГОЛ! 1:1!
И. Салахетдинов
50'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Ш. Бибилов
46'
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Блинников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
84
Максим Молчанов
ЦП
3-2-2-1-2
70
Щетинин
83
Кузнецов
81
Сафеев
66
Жестоков
23
Ворона
30
Хабибуллин
6
Салахетдинов
84
Миронов
10
Джалилов
21
Бибилов
56
Арутюнян
4-4-2
53
Ефимов
85
Салихов
5
Павлов
25
Филин
57
Хазиев
65
Лысенков
5
Фримпонг
87
Безденежных
50
Тамразов
90
Журавлев
66
Блинников
10
Джалилов
11
Шарафеев
11
Шарафеев
10
Джалилов
21
Бибилов
99
Каменщиков
99
Каменщиков
21
Бибилов
23
Ворона
82
Михайлов
82
Михайлов
23
Ворона
84
Миронов
96
Каусаров
96
Каусаров
84
Миронов
56
Арутюнян
8
Шабанов
8
Шабанов
56
Арутюнян
65
Лысенков
83
Романовский
83
Романовский
65
Лысенков
5
Фримпонг
96
Бенифанд
96
Бенифанд
5
Фримпонг
87
Безденежных
89
Панчихин
89
Панчихин
87
Безденежных
50
Тамразов
80
Мнацаканян
80
Мнацаканян
50
Тамразов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Уфа (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
97
Андрей Степанов
ЦП
84
Максим Молчанов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
1
Анатолий Малашенко
ВР
Остались в запасе
97
Андрей Степанов
ЦП
84
Максим Молчанов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Рубин (мол) - Уфа (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Рубин
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