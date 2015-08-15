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Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Рубин (мол)
Кубань (мол) - Рубин (мол): обзор матча 15 августа 2015
Кубань (мол)
15.08.2015, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 0
Завершен
Рубин (мол)
90+3'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Рубин (мол)
ГОЛ! 1:0!
И. Стефанович
90'
+3
90'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Н. Танков
Замена
С. Образцов
️️️️
И. Пономарёв
90'
87'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
К. Муллин
Замена
А. Иванушкин
️️️️
Ю. Журавлев
85'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
И. Нурисов
81'
Замена
Д. Галкин
️️️️
С. Каретник
80'
61'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
Г. Арутюнян
46'
Замена
В. Устинов
️️️️
И. Сафеев
Замена
В. Тюфяков
️️️️
С. Георгиевский
46'
44'
Замена
Н. Ворона
️️️️
Ш. Сулаймонов
Замена
И. Стефанович
️️️️
М. Майрович
37'
29'
Замена
К. Муллин
️️️️
Т. Коблов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
55
Шахром Сулаймонов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
86
Тимур Коблов
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
38
Александр Акишин
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
60
Юрий Митрохин
ЦП
92
Дмитрий Галкин
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
21
Никита Козловский
АП
61
Сергей Образцов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-4-1-1
12
Хайкин
24
Джамалутдинов
40
Журавлев
24
Клещенко
4
Волчков
22
Завезен
90
Нурисов
78
Пономарёв
31
Каретник
13
Георгиевский
10
Майрович
3-2-1-1-3
1
Нестеренко
40
Гиниятуллин
81
Сафеев
97
Доронин
83
Кузнецов
8
Шабанов
6
Салахетдинов
55
Сулаймонов
56
Арутюнян
86
Коблов
7
Танков
78
Пономарёв
61
Образцов
61
Образцов
78
Пономарёв
40
Журавлев
68
Иванушкин
68
Иванушкин
40
Журавлев
90
Нурисов
13
Кагермазов
13
Кагермазов
90
Нурисов
31
Каретник
92
Галкин
92
Галкин
31
Каретник
13
Георгиевский
89
Тюфяков
89
Тюфяков
13
Георгиевский
10
Майрович
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Майрович
7
Танков
99
Каменщиков
99
Каменщиков
7
Танков
Муллин
11
Шарафеев
11
Шарафеев
Муллин
56
Арутюнян
82
Михайлов
82
Михайлов
56
Арутюнян
55
Сулаймонов
23
Ворона
23
Ворона
55
Сулаймонов
81
Сафеев
19
Устинов
19
Устинов
81
Сафеев
86
Коблов
9
Муллин
9
Муллин
86
Коблов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Рубин (мол)
67
Николай Костенко
ВР
60
Юрий Митрохин
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
21
Никита Козловский
АП
38
Александр Акишин
ВР
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
67
Николай Костенко
ВР
60
Юрий Митрохин
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
21
Никита Козловский
АП
38
Александр Акишин
ВР
Остались в запасе
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Кубань (мол) - Рубин (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
Труд
Новости команд
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Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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