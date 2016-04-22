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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ахмат (мол)
Рубин (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 22 апреля 2016
Рубин (мол)
22.04.2016, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
8'
Д. Каменщиков
34'
И. Ахметов
54'
Ш. Бибилов
87'
Т. Хакимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ахмат (мол)
ГОЛ! 4:0!
Т. Хакимов
87'
84'
Замена
Х. Сайтхаджиев
️️️️
Т. Мальсагов
Замена
Т. Хакимов
️️️️
Ш. Бибилов
82'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Д. Каменщиков
72'
71'
Желтая карточка
И. Муслуев
Желтая карточка
Ш. Бибилов
71'
62'
Замена
Б. Адамов
️️️️
Р. Мирзов
ГОЛ! 3:0!
Ш. Бибилов
54'
46'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Ахъядов
46'
Замена
Б. Умаров
️️️️
Х. Шахтиев
46'
Замена
И. Альсултанов
️️️️
А. Кадыров
Замена
А. Алукаев
️️️️
А. Джалилов
46'
Замена
А. Ковалик
️️️️
И. Ахметов
46'
34'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Р. Уциев
34'
Замена
А. Адамов
️️️️
Х. Исмаилов
ГОЛ! 2:0!
И. Ахметов
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Каменщиков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
84
Андрей Миронов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
49
Халид Исмаилов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Ахмат (мол)
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Билал Умаров
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-3-1-2
70
Щетинин
97
Доронин
83
Кузнецов
82
Михайлов
40
Гиниятуллин
19
Соболев
97
Ахметов
84
Миронов
10
Джалилов
21
Бибилов
99
Каменщиков
3-3-1-3
35
Газиев
15
Мальсагов
40
Шахтиев
95
Муслуев
40
Уциев
95
Бацуев
95
Магомадов
49
Исмаилов
95
Кадыров
33
Ахъядов
10
Кадыров
99
Каменщиков
11
Шарафеев
11
Шарафеев
99
Каменщиков
97
Ахметов
62
Ковалик
62
Ковалик
97
Ахметов
21
Бибилов
66
Хакимов
66
Хакимов
21
Бибилов
10
Джалилов
87
Алукаев
87
Алукаев
10
Джалилов
95
Кадыров
38
Альсултанов
38
Альсултанов
95
Кадыров
40
Шахтиев
53
Умаров
53
Умаров
40
Шахтиев
33
Ахъядов
10
Умаев
10
Умаев
33
Ахъядов
Мирзов
66
Адамов
66
Адамов
Мирзов
15
Мальсагов
92
Сайтхаджиев
92
Сайтхаджиев
15
Мальсагов
49
Исмаилов
95
Адамов
95
Адамов
49
Исмаилов
40
Уциев
27
Мирзов
27
Мирзов
40
Уциев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Руслан Идигов
Остались в запасе
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
1
Тимур Акмурзин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Руслан Идигов
Статистика матча Рубин (мол) - Ахмат (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Рубин
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