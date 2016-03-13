Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 13 марта 2016
Зенит (мол)
13.03.2016, воскресенье, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 0
Завершен
Рубин (мол)
13'
В. Горулев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
Замена
К. Котов
️️️️
И. Кубышкин
88'
84'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
А. Миронов
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Р. Суанов
84'
Замена
М. Слащев
️️️️
Д. Кириллов
81'
77'
Желтая карточка
Д. Гиниятуллин
Красная карточка
Д. Круговой
76'
71'
Желтая карточка
И. Сафеев
Желтая карточка
Д. Круговой
68'
Замена
С. Крапухин
️️️️
С. Иванов
63'
Замена
Д. Кириллов
️️️️
Д. Ящук
59'
58'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
А. Ковалик
48'
Желтая карточка
М. Батов
46'
Замена
А. Алукаев
️️️️
Р. Каусаров
46'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Т. Коблов
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Иванов
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Горулев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
69
Владислав Никитин
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
62
Артур Ковалик
ЦФ
86
Тимур Коблов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
53
Михаил Слащев
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
42
Константин Котов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
8
Илья Шабанов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
4-1-4-1
78
Васютин
69
Никитин
7
Андреев
3
Бугриев
63
Майков
13
Кубышкин
91
Ящук
8
Горулев
22
Иванов
47
Иванов
99
Суанов
4-3-1-2
70
Щетинин
83
Кузнецов
81
Сафеев
97
Доронин
40
Гиниятуллин
96
Каусаров
84
Миронов
17
Батов
33
Гилязутдинов
86
Коблов
62
Ковалик
13
Кубышкин
42
Котов
42
Котов
13
Кубышкин
Кириллов
53
Слащев
53
Слащев
Кириллов
99
Суанов
10
Плетнев
10
Плетнев
99
Суанов
47
Иванов
36
Крапухин
36
Крапухин
47
Иванов
91
Ящук
61
Кириллов
61
Кириллов
91
Ящук
22
Иванов
3
Круговой
3
Круговой
22
Иванов
84
Миронов
11
Шарафеев
11
Шарафеев
84
Миронов
62
Ковалик
82
Михайлов
82
Михайлов
62
Ковалик
86
Коблов
99
Каменщиков
99
Каменщиков
86
Коблов
96
Каусаров
87
Алукаев
87
Алукаев
96
Каусаров
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
2
Николай Тарасов
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+