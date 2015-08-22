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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Зенит (мол)
Рубин (мол) - Зенит (мол): обзор матча 22 августа 2015
Рубин (мол)
22.08.2015, суббота, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
4 : 2
Завершен
Зенит (мол)
21'
М. Девич
33'
И. Шабанов
72'
Н. Ворона
81'
Р. Каусаров
37'
П. Назимов (П)
68'
П. Назимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Р. Каусаров
90'
+1
88'
Замена
В. Никитин
️️️️
А. Водянников
Замена
Т. Коблов
️️️️
Н. Танков
84'
83'
Замена
С. Мареев
️️️️
А. Вяткин
83'
Замена
Д. Зуев
️️️️
К. Троянов
Замена
С. Доронин
️️️️
М. Девич
82'
ГОЛ! 4:2!
Р. Каусаров
81'
80'
Желтая карточка
И. Соловьев
78'
Замена
И. Соловьев
️️️️
П. Назимов
Замена
И. Сафеев
️️️️
А. Кузнецов
76'
ГОЛ! 3:2!
Н. Ворона
72'
70'
Желтая карточка
А. Водянников
69'
Замена
Н. Андреев
️️️️
И. Кубышкин
68'
ГОЛ! 2:2!
П. Назимов
Замена
Н. Ворона
️️️️
Г. Арутюнян
63'
59'
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
С. Ребенко
59'
Замена
Р. Суанов
️️️️
В. Романов
Желтая карточка
И. Салахетдинов
57'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
И. Ахметов
57'
52'
Желтая карточка
С. Ребенко
50'
Желтая карточка
К. Троянов
37'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Назимов
Желтая карточка
И. Ахметов
36'
ГОЛ! 2:0!
И. Шабанов
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
21'
Замена
И. Шабанов
️️️️
А. Хабибуллин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Рубин (мол)
23
Никита Ворона
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
Зенит (мол)
4
Станислав Мареев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
77
Даниил Зуев
ОП
99
Руслан Суанов
ЦФ
4-3-3
70
Щетинин
83
Кузнецов
30
Хабибуллин
28
Сорокин
19
Устинов
6
Салахетдинов
96
Каусаров
97
Ахметов
32
Девич
7
Танков
56
Арутюнян
4-2-2-2
78
Васютин
75
Ребенко
63
Майков
45
Водянников
55
Вяткин
79
Троянов
13
Кубышкин
47
Иванов
73
Осипов
43
Назимов
66
Романов
83
Кузнецов
81
Сафеев
81
Сафеев
83
Кузнецов
32
Девич
97
Доронин
97
Доронин
32
Девич
97
Ахметов
82
Михайлов
82
Михайлов
97
Ахметов
96
Каусаров
11
Шарафеев
11
Шарафеев
96
Каусаров
56
Арутюнян
23
Ворона
23
Ворона
56
Арутюнян
7
Танков
86
Коблов
86
Коблов
7
Танков
30
Хабибуллин
8
Шабанов
8
Шабанов
30
Хабибуллин
66
Романов
99
Суанов
99
Суанов
66
Романов
55
Вяткин
4
Мареев
4
Мареев
55
Вяткин
75
Ребенко
84
Шалимов
84
Шалимов
75
Ребенко
13
Кубышкин
7
Андреев
7
Андреев
13
Кубышкин
45
Водянников
69
Никитин
69
Никитин
45
Водянников
79
Троянов
77
Зуев
77
Зуев
79
Троянов
43
Назимов
9
Соловьев
9
Соловьев
43
Назимов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Рубин (мол) - Зенит (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Рубин
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