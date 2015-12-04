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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Рубин (мол)
Ростов (мол) - Рубин (мол): обзор матча 04 декабря 2015
Ростов (мол)
04.12.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
3 : 1
Завершен
Рубин (мол)
24'
Н. Николич
29'
Н. Николич
84'
Д. Остапенко (П)
58'
Г. Арутюнян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Рубин (мол)
Замена
Д. Соловьев
️️️️
Н. Николич
90'
+1
Замена
Д. Хахалев
️️️️
Д. Машкин
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Миронов
Замена
С. Киряков
️️️️
Е. Стуканов
86'
84'
Желтая карточка
Р. Каусаров
Пенальти не реализован!
Д. Остапенко
84'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Остапенко
84'
83'
Замена
А. Малашенко
️️️️
А. Кузнецов
81'
Желтая карточка
Ш. Бибилов
Замена
С. Ахмаев
️️️️
А. Сиденко
76'
64'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Н. Михайлов
58'
ГОЛ! 2:1!
Г. Арутюнян
Желтая карточка
Ф. Кондрюков
42'
32'
Желтая карточка
С. Доронин
ГОЛ! 2:0!
Н. Николич
29'
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
24'
Желтая карточка
Н. Ковалев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
8
Даниил Остапенко
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ростов (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
4-5-1
82
Суслов
45
Лазуткин
79
Гречкин
60
Кондрюков
69
Ковалев
8
Остапенко
47
Сиденко
8
Стуканов
80
Машкин
15
Шаповалов
23
Николич
3-2-3-2
70
Щетинин
30
Хабибуллин
83
Кузнецов
66
Жестоков
82
Михайлов
97
Доронин
84
Миронов
96
Каусаров
6
Салахетдинов
21
Бибилов
56
Арутюнян
23
Николич
17
Соловьев
17
Соловьев
23
Николич
8
Стуканов
77
Киряков
77
Киряков
8
Стуканов
47
Сиденко
27
Ахмаев
27
Ахмаев
47
Сиденко
80
Машкин
94
Хахалев
94
Хахалев
80
Машкин
82
Михайлов
11
Шарафеев
11
Шарафеев
82
Михайлов
83
Кузнецов
1
Малашенко
1
Малашенко
83
Кузнецов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Рубин (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
94
Роман Пшуков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Ростов (мол) - Рубин (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Стадион:
Локомотив
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