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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Краснодар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 24 октября 2015
Краснодар (мол)
24.10.2015, суббота, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 2
Завершен
Рубин (мол)
79'
Д. Васенин
45'
Р. Каусаров
63'
Ш. Бибилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
Д. Воробьев
90'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
Е. Нестеренко
90'
88'
Желтая карточка
Г. Арутюнян
Замена
Д. Бочкарёв
️️️️
И. Тахмазов
83'
79'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
Н. Ворона
ГОЛ! 1:2!
Д. Васенин
79'
67'
Желтая карточка
И. Сафеев
Замена
И. Парадин
️️️️
С. Бородин
66'
63'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Бибилов
Замена
А. Сергеев
️️️️
Д. Бакай
58'
46'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
М. Батов
46'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
И. Ахметов
46'
Замена
С. Доронин
️️️️
Е. Сорокин
46'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
В. Устинов
46'
Замена
А. Малашенко
️️️️
Ю. Нестеренко
Замена
М. Сулейманов
️️️️
А. Шишкин
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Каусаров
39'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
А. Миронов
Желтая карточка
Д. Бакай
35'
Желтая карточка
С. Бородин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
14
Денис Васенин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
10
Александр Сергеев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
70
Евгений Щетинин
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
4-2-2-2
61
Горячкин
81
Нестеренко
4
Бородин
92
Тахмазов
80
Скляр
97
Шишкин
47
Уткин
49
Бакай
11
Квеквескири
10
Воробьев
14
Васенин
3-2-4-1
1
Нестеренко
30
Хабибуллин
81
Сафеев
28
Сорокин
19
Устинов
23
Ворона
84
Миронов
17
Батов
97
Ахметов
6
Салахетдинов
56
Арутюнян
81
Нестеренко
23
Байрамян
23
Байрамян
81
Нестеренко
92
Тахмазов
72
Бочкарёв
72
Бочкарёв
92
Тахмазов
49
Бакай
10
Сергеев
10
Сергеев
49
Бакай
4
Бородин
2
Парадин
2
Парадин
4
Бородин
97
Шишкин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
97
Шишкин
97
Ахметов
99
Каменщиков
99
Каменщиков
97
Ахметов
28
Сорокин
97
Доронин
97
Доронин
28
Сорокин
19
Устинов
83
Кузнецов
83
Кузнецов
19
Устинов
23
Ворона
82
Михайлов
82
Михайлов
23
Ворона
84
Миронов
96
Каусаров
96
Каусаров
84
Миронов
1
Нестеренко
1
Малашенко
1
Малашенко
1
Нестеренко
17
Батов
21
Бибилов
21
Бибилов
17
Батов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
8
Илья Шабанов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
8
Илья Шабанов
ЦЗ
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Краснодар (мол) - Рубин (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Хомченко-Глуховский
(Астрахань)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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