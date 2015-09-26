Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Урал (мол)
Рубин (мол) - Урал (мол): обзор матча 26 сентября 2015
Рубин (мол)
26.09.2015, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
3 : 0
Завершен
Урал (мол)
17'
И. Ахметов
49'
Г. Арутюнян
57'
И. Ахметов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Урал (мол)
81'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
Р. Гавтадзе
Замена
А. Гаврилов
️️️️
Н. Ворона
80'
Замена
Е. Щетинин
️️️️
А. Малашенко
77'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Г. Арутюнян
75'
70'
Замена
М. Филиппов
️️️️
А. Щербаков
62'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Шарафеев
️️️️
А. Джалилов
61'
58'
Замена
Р. Шалин
️️️️
Д. Фомин
Замена
Н. Танков
️️️️
И. Ахметов
57'
ГОЛ! 3:0!
И. Ахметов
57'
ГОЛ! 2:0!
Г. Арутюнян
49'
46'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
Д. Давлетшин
46'
Замена
И. Корелин
️️️️
В. Кузнецов
Замена
А. Миронов
️️️️
Е. Сорокин
46'
Замена
М. Жестоков
️️️️
Р. Шейдаев
46'
Желтая карточка
А. Джалилов
29'
ГОЛ! 1:0!
И. Ахметов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Урал (мол)
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
36
Илья Корелин
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Малашенко
30
Хабибуллин
82
Михайлов
28
Сорокин
23
Ворона
81
Сафеев
6
Салахетдинов
97
Ахметов
10
Джалилов
7
Шейдаев
56
Арутюнян
3-2-2-1-2
13
Тимофеев
17
Фомин
23
Вакурин
4
Дрожалкин
32
Дорожинский
15
Князев
62
Гавтадзе
95
Давлетшин
90
Щербаков
10
Юсупов
19
Кузнецов
56
Арутюнян
99
Каменщиков
99
Каменщиков
56
Арутюнян
10
Джалилов
11
Шарафеев
11
Шарафеев
10
Джалилов
28
Сорокин
84
Миронов
84
Миронов
28
Сорокин
97
Ахметов
7
Танков
7
Танков
97
Ахметов
23
Ворона
8
Гаврилов
8
Гаврилов
23
Ворона
1
Малашенко
70
Щетинин
70
Щетинин
1
Малашенко
7
Шейдаев
66
Жестоков
66
Жестоков
7
Шейдаев
19
Кузнецов
36
Корелин
36
Корелин
19
Кузнецов
95
Давлетшин
17
Валиахметов
17
Валиахметов
95
Давлетшин
17
Фомин
52
Шалин
52
Шалин
17
Фомин
10
Юсупов
81
Дурандин
81
Дурандин
10
Юсупов
90
Щербаков
42
Филиппов
42
Филиппов
90
Щербаков
62
Гавтадзе
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
62
Гавтадзе
Остались в запасе
Рубин (мол)
Урал (мол)
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Рубин (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Урал (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+