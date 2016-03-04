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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кубань (мол)
Рубин (мол) - Кубань (мол): обзор матча 04 марта 2016
Рубин (мол)
04.03.2016, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (мол)
11'
А. Ковалик
19'
И. Нурисов
44'
И. Нурисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кубань (мол)
90'
+3
Замена
Н. Козловский
️️️️
К. Волчков
90'
+3
Замена
С. Кагермазов
️️️️
И. Нурисов
Пенальти не реализован!
Р. Каусаров
86'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
И. Гилязутдинов
82'
80'
Замена
Т. Закиров
️️️️
А. Клещенко
Замена
А. Алукаев
️️️️
А. Миронов
74'
Желтая карточка
Д. Гиниятуллин
73'
Желтая карточка
А. Кузнецов
72'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
А. Ковалик
61'
54'
Желтая карточка
В. Тюфяков
46'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Р. Бугаев
46'
Замена
Д. Галкин
️️️️
И. Жураховский
46'
Замена
А. Хачиров
️️️️
М. Майрович
Замена
Р. Каусаров
️️️️
И. Ахметов
46'
Замена
М. Батов
️️️️
А. Джалилов
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
И. Нурисов
Желтая карточка
Д. Каменщиков
31'
19'
ГОЛ! 1:1!
И. Нурисов
ГОЛ! 1:0!
А. Ковалик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
10
Максим Майрович
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Кубань (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
97
Алан Хачиров
ЛВ
92
Дмитрий Галкин
ЦП
21
Никита Козловский
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-2-2
1
Акмурзин
81
Сафеев
40
Гиниятуллин
97
Доронин
83
Кузнецов
84
Миронов
97
Ахметов
10
Джалилов
33
Гилязутдинов
62
Ковалик
99
Каменщиков
4-5-1
12
Шевченко
4
Волчков
40
Журавлев
24
Клещенко
8
Бугаев
21
Жураховский
90
Нурисов
78
Пономарёв
17
Коновалов
89
Тюфяков
10
Майрович
33
Гилязутдинов
11
Шарафеев
11
Шарафеев
33
Гилязутдинов
84
Миронов
86
Коблов
86
Коблов
84
Миронов
62
Ковалик
82
Михайлов
82
Михайлов
62
Ковалик
97
Ахметов
96
Каусаров
96
Каусаров
97
Ахметов
84
Миронов
87
Алукаев
87
Алукаев
84
Миронов
10
Джалилов
17
Батов
17
Батов
10
Джалилов
10
Майрович
97
Хачиров
97
Хачиров
10
Майрович
90
Нурисов
13
Кагермазов
13
Кагермазов
90
Нурисов
4
Волчков
21
Козловский
21
Козловский
4
Волчков
24
Клещенко
64
Закиров
64
Закиров
24
Клещенко
21
Жураховский
92
Галкин
92
Галкин
21
Жураховский
8
Бугаев
23
Стефанович
23
Стефанович
8
Бугаев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кубань (мол)
8
Илья Шабанов
ЦЗ
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
12
Никита Хайкин
ВР
Остались в запасе
8
Илья Шабанов
ЦЗ
62
Раиль Идиятуллин
ЦП
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
12
Никита Хайкин
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Рубин (мол) - Кубань (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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«Рубин» купил защитника сборной Черногории
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1
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2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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