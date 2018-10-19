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Бразилия. Серия А
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Атлетико Минейро
Бернард
Новости
€ 600 тыс
Бернард - новости
Атлетико Минейро
8 сентября 1992 (34)
#11 | Полузащитник
164 см | 60 кг
Бразилия | Испания
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Новости
Трансферы
Бернард – лидер сезона АПЛ по созданным голевым моментам за матч
2018.10.19 08:06
1
Фото
Бывший полузащитник «Шахтера» Бернард перешел в «Эвертон»
2018.08.09 19:18
1
«Эвертон» предложил Бернарду контракт на 4 года с зарплатой 6 миллионов
2018.08.07 09:55
1
Агенты экс-полузащитника «Шахтера» Бернарда находятся в Италии, где ведут переговоры с «Миланом»
2018.07.30 17:17
На экс-полузащитника «Шахтера» Бернарда претендует 12 клубов. Лидирует – «Челси»
2018.07.27 07:31
1
Фонсека: «Шахтер» смог подготовить игроков, которые сейчас защищают цвета сборной Бразилии»
2018.07.18 10:52
«Вест Хэм» хочет подписать экс-игрока «Шахтера» Бернарда
2018.07.14 07:06
1
Самый дорогой игрок в истории «Шахтера» покинул клуб. Он может перейти в «Челси» или «Атлетико»
2018.06.10 08:07
6
Бернард выбирает между «Челси» и «Атлетико»
2018.04.25 10:15
2
Игрок «Шахтера» Бернард договорился о трансфере в «Милан»
2018.04.19 20:58
«Интер» рассматривает возможность трансфера Бернарда из «Шахтера»
2018.03.29 07:53
1
Хавбек «Шахтера» Бернард заинтересовал «Челси» и «Севилью»
2018.03.16 12:44
Бернард сказал, что уйдет из «Шахтера». На бразильца претендуют «Интер» и «Арсенал»
2018.03.14 20:29
«Интер» просмотрит двух игроков «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Ромой»
2018.03.13 13:29
Игрок «Шахтера» Бернард летом может уехать в АПЛ
2018.02.24 09:40
Бернард: «Будем стараться использовать свои лучшие стороны и слабые места «Ромы»
2018.02.19 06:32
1
«Шахтер» готов вернуть Коноплянку на родину
2018.01.04 08:51
7
Бернард может сменить Украину на Францию
2017.12.22 08:05
1
Видео
Гол Мане в ворота «Спартака» – лучший в шестом туре Лиги чемпионов
2017.12.12 15:31
4
Степаненко: «На матч с «Манчестер Сити» настраивались как на важнейший в сезоне»
2017.12.07 11:32
Марлос: «Победой над «Манчестер Сити» доказали, что «Шахтер» – отличная команда»
2017.12.07 10:44
1
Гол Мане в ворота «Спартака» претендует на звание лучшего в туре
2017.12.07 10:07
3
«Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в полузащитнике «Шахтера»
2017.11.20 09:55
5
Бернард: «Шахтер» заслужил столь ценную победу над «Фейеноордом»
2017.10.18 08:56
Бернард: «Луческу не адаптируется к футбольному сегодня. Он живет игрой, которая была много лет назад»
2017.10.17 22:38
6
Бернард устал молчать о судейских ошибках
2017.05.27 08:30
Защитник «Зенита» Кришито заинтересовал «Марсель»
2017.01.05 00:41
7
Бернард вернется в строй только через 3-4 недели
2016.08.12 06:50
Луческу: «Коваленко выйдет в стартовом составе»
2016.02.18 08:31
Три бразильских легионера «Шахтера» не сыграют против «Шальке»
2016.02.14 08:39
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