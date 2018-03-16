Хавбек «Шахтера» Бернард заинтересовал «Челси» и «Севилью»

«Челси» и «Севилья» заинтересованы в полузащитнике «Шахтера» Бернарде.

Спортивный директор «рохибланкос» Оскар Ариас уже контактировал с 25-летним футболистом на предмет переезда в Испанию. «Челси», в свою очередь, также внимательно следит за ситуацией.

Контракт бразильца с донецким клубом истекает в июне этого года, и хавбек уже заявил, что не намерен продлевать его.

Ранее сообщалось, что на Бернарда также претендуют «Интер» и «Арсенал». В нынешнем сезоне на счету игрока 10 голов и четыре результативных паса в 29-ти матчах.