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    Хавбек «Шахтера» Бернард заинтересовал «Челси» и «Севилью»

    «Челси» и «Севилья» заинтересованы в полузащитнике «Шахтера» Бернарде.

    Спортивный директор «рохибланкос» Оскар Ариас уже контактировал с 25-летним футболистом на предмет переезда в Испанию. «Челси», в свою очередь, также внимательно следит за ситуацией.

    Контракт бразильца с донецким клубом истекает в июне этого года, и хавбек уже заявил, что не намерен продлевать его.

    Ранее сообщалось, что на Бернарда также претендуют «Интер» и «Арсенал». В нынешнем сезоне на счету игрока 10 голов и четыре результативных паса в 29-ти матчах.

    Источник: Tribalfootball

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    16.03.2018 12:44
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