«Вест Хэм» хочет подписать экс-игрока «Шахтера» Бернарда

«Вест Хэм» намерен заполучить бразильского полузащитника Бернарда, находящегося на рынке в статусе свободного агента. Лондонцы готовы предоставить игроку подписной бонус в размере 7 миллионов евро.

Еще одним претендентом на южноамериканца является «Бенфика». Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Челси» или «Атлетико».

Последние пять сезонов Бернард провел в «Шахтере».