«Вест Хэм» хочет подписать экс-игрока «Шахтера» Бернарда

Да куда только его не сватали и не пристраивали. Парень решил будучи свободным художником, срубить бабок и запрашивает завышенную "личку" и подъёмные. Но где-то окажется...
«Вест Хэм» намерен заполучить бразильского полузащитника Бернарда, находящегося на рынке в статусе свободного агента. Лондонцы готовы предоставить игроку подписной бонус в размере 7 миллионов евро.
Еще одним претендентом на южноамериканца является «Бенфика». Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Челси» или «Атлетико».
Последние пять сезонов Бернард провел в «Шахтере».