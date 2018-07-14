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    «Вест Хэм» хочет подписать экс-игрока «Шахтера» Бернарда

    «Вест Хэм» намерен заполучить бразильского полузащитника Бернарда, находящегося на рынке в статусе свободного агента. Лондонцы готовы предоставить игроку подписной бонус в размере 7 миллионов евро.

    Еще одним претендентом на южноамериканца является «Бенфика». Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Челси» или «Атлетико».

    Последние пять сезонов Бернард провел в «Шахтере».

    Источник: O Jogo

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    14.07.2018 07:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 07:11

      Да куда только его не сватали и не пристраивали. Парень решил будучи свободным художником, срубить бабок и запрашивает завышенную "личку" и подъёмные. Но где-то окажется...

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