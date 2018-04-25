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    Бернард выбирает между «Челси» и «Атлетико»

    Полузащитник «Шахтера» Бернард может продолжить свою карьеру в следующем сезоне в другом клубе. Ранее сообщалось, что футболист договорился о переходе в «Милан» по завершении текущего сезона на правах свободного агента, но руководство «россонери» заблокировало этот трансфер.

    Известно, что в Италии на бразильца также претендуют «Интер» и «Рома». Кроме того, он может оказаться в Англии, где им интересуется «Челси», или в Испании – в составе «Атлетико».

    Источник: Twitter

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    25.04.2018 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 25 апреля 2018, 11:52

      Если хочет играть то Испания, а если полгода страдать херней, потом уйти в аренду, а дальше слится в какой нибудь середняк, а дальше перейти к бомжам или в Спартак, то пусть чешит в Англию

      1
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      Рейтинг: +14

      Александр___1993 25 апреля 2018, 10:41

      Лучший вариант Милан

      1
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