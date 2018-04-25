Бернард выбирает между «Челси» и «Атлетико»

Если хочет играть то Испания, а если полгода страдать херней, потом уйти в аренду, а дальше слится в какой нибудь середняк, а дальше перейти к бомжам или в Спартак, то пусть чешит в Англию
Полузащитник «Шахтера» Бернард может продолжить свою карьеру в следующем сезоне в другом клубе. Ранее сообщалось, что футболист договорился о переходе в «Милан» по завершении текущего сезона на правах свободного агента, но руководство «россонери» заблокировало этот трансфер.
Известно, что в Италии на бразильца также претендуют «Интер» и «Рома». Кроме того, он может оказаться в Англии, где им интересуется «Челси», или в Испании – в составе «Атлетико».