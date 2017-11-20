«Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в полузащитнике «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Бернард заинтересовал сразу несколько клубов из английской Премьер-лиги, сообщает UOL Esporte. Футболист входит в трансферные интересы «Арсенала», «Ливерпуля» и «Челси». Действующий контракт бразильца с донецким клубом рассчитан до окончания сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении, но пока не могут об этом договориться.

Бернард выступает за «Шахтер» с 2013 года. Украинцы выкупили его у «Атлетико Минейро» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забив в них шесть голов.