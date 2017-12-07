Степаненко: «На матч с «Манчестер Сити» настраивались как на важнейший в сезоне»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что серьезный настрой на игру против «Манчестер Сити» позволил добиться положительного результата.

«Очень серьезно настраивались, понимая, что этот матч – важнейший в сезоне. Выложились максимально, все подстраховывали и помогали друг другу. Стали бить по воротам, и это принесло результат: в эпизоде с первым голом здорово сыграл Бернард.

У «Сити» поединок пропускал де Брюйне, тем не менее в их составе все футболисты доказывают, что готовы выступать в таком клубе. В районе 75–78-й минуты стало тяжеловато, мы отдали много сил, я даже посматривал на время…

Нужно было добиться положительного итога. Как говорил тренер, в такой группе в нас мало кто верил, однако мы вышли из нее в плей-офф, и это большое достижение. Показали, что в Украине есть хороший футбол», – сказал после матча Степаненко.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 2:1. Украинцы вышли в плей-офф турнира со второго места в группе F, набрав 12 очков. Англичане завершили групповой этап на первой строчке с 15 баллами.