Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Бернард - статистика

Атлетико Минейро
8 сентября 1992 (34)
#11 | Полузащитник
164 см | 60 кг
Бразилия | Испания
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
7'
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Монтевидео Сити Торке
2 : 0
22.10.2026
Атлетико Минейро
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Атлетико Минейро
3 : 0
15.10.2026
Монтевидео Сити Торке
1' - 77'
42'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Минейро
26
5
4
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
7'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
09.10.2026
Атлетико Минейро
1' - 76'
27'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
04.10.2026
Брагантино
1' - 72'
18'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
19.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
69'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
31' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ремо
2 : 2
09.08.2026
Атлетико Минейро
1' - 57'
38'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
1' - 86'
45'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 1
31.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 63'
32'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
1' - 90'
17'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
1' - 49'
48'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
0 : 4
27.04.2026
Фламенго
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коритиба
2 : 0
19.04.2026
Атлетико Минейро
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
1 : 0
12.04.2026
Атлетико Минейро
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
05.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
03.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 67'
23'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 0
22.03.2026
Атлетико Минейро
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
19.03.2026
Сан-Паулу
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.03.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
12.02.2026
Ремо
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
1' - 61'
Главные новости
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
2
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
3
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
6
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
4
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
3
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
18
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
10
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
83
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+